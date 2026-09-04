Encabeza Mejía preferencias en Zacatecas

Ulises Mejía Haro encabeza las preferencias para convertirse en candidato de Morena-PT-PVEM a la gubernatura de Zacatecas en 2027, de acuerdo con una encuesta de GobernArte levantada entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre.

Ante la pregunta sobre quién debería representar a la coalición, el exalcalde de Zacatecas obtuvo 46.3 por ciento de las preferencias entre los perfiles considerados para representar a la coalición en la elección por la gubernatura de 2027.

Verónica Díaz Robles va en segundo lugar, con 21.1 por ciento, lo que representa una diferencia de 25.2 puntos respecto al primer sitio. Le siguen José Narro Céspedes, con 10.4; la senadora petista Geovanna Bañuelos, con 9.8; Julia Olguín, 2.1, y Carlos Puente, líder de diputados del PVEM, con 1.6 por ciento.

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En la evaluación de competitividad, GobernArte asignó a Mejía Haro una calificación de 9.5 sobre 10; Verónica Díaz obtuvo 7.9; José Narro, 6.7; Geovanna Bañuelos, 6.5; Carlos Puente, 6.2, y Julia Olguín, 5.6.

En esta parte del estudio, la encuestadora midió cinco atributos de los posibles candidatos al gobierno estatal: representación de los valores de la Cuarta Transformación, honestidad, nivel de conocimiento entre los encuestados, capacidad para gobernar Zacatecas y cercanía con la población.

En cuanto a la intención de voto por partidos o alianzas, si el día de hoy fueran las elecciones, la de Morena, PT y PVEM alcanza 40.3 por ciento. En segundo lugar, el PRI obtendría 14.8 por ciento; el PAN, 14.1 por ciento, y Movimiento Ciudadano, 9.4 por ciento. Otro 21.4 por ciento de los encuestados respondió que no votaría por ninguna de las opciones presentadas.

El levantamiento del ejercicio se llevó a cabo en Zacatecas del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2026 a 500 adultos seleccionados de manera representativa, a partir de un muestreo aleatorio estratificado, realizado mediante el uso del software Odiseo. La firma reportó un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error estimado de entre 2.5 y 3.7 por ciento. GobernArte S.C. señaló que el estudio fue ordenado, elaborado y financiado por la propia empresa.