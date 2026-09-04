“Estén en regla y no habrá tema”, dice a casineros Segob

Un casino en la Ciudad de México, en imagen de archivo.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, elevó el tono al fijar condiciones a dueños y permisionarios de casinos y juegos de azar para mantener sus establecimientos en regla.

Durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez Velázquez aseguró que en una reunión con representantes del sector les pidió cumplir con sus obligaciones fiscales y regularizar a sus trabajadores con respeto a los derechos laborales. “Estén en regla y no va a haber ningún tema con el Gobierno de México”, expresó.

Para reducir irregularidades durante las verificaciones, la dependencia modificó la dinámica de las inspecciones. La encargada de la política interior del país instruyó a propietarios y representantes de casinos a grabar con sus teléfonos celulares cada visita oficial, mientras que dio la misma indicación a los servidores públicos responsables de las revisiones para que ambas partes tengan evidencia de lo ocurrido.

79 años tiene la ley vigente de casinos, hecha en 1947

Ese control también se extendió a la relación entre permisionarios y funcionarios públicos. En dicha reunión, Rodríguez les advirtió que cualquier intento de corromper a personal de la dependencia tendría consecuencias para los establecimientos y para quienes aceptaran dinero.

“Lo primero que quiero de ustedes es que, por favor, no corrompan al personal de la Secretaría de Gobernación, porque les voy a cerrar sus negocios y a los compañeros que estén recibiendo dinero de ustedes los voy a meter a la cárcel”, contó al recordar aquella reunión.

También aseguró ante los empresarios que no tenía representantes, intermediarios ni brokers autorizados para negociar en su nombre. Cualquier asunto relacionado con la dependencia, dijo, tendría que tratarse directamente con ella, mientras Gobernación atendía la regularización de asuntos administrativos y amparos vinculados con el sector.

La titular de Segob anunció que presentará una propuesta para actualizar la legislación que regula casinos y centros de apuestas en México, después de una revisión interna sobre marcos de competencia federal. Informó que el proyecto todavía debía pasar por el Gabinete de Seguridad antes de avanzar hacia una siguiente etapa.

Rodríguez Velázquez explicó que el análisis involucró a distintas instituciones del Gobierno federal con atribuciones sobre esa industria y señaló que el trabajo permitió elaborar un proyecto normativo que ya había revisado con varias instancias, aunque no detalló su contenido ni adelantó una fecha para su eventual presentación.

A la revisión federal se sumó la antigüedad del propio marco jurídico. La funcionaria recordó que la legislación vigente data de 1947 y señaló que los mismos empresarios de este rubro habían solicitado su actualización.

Aclaró que los cierres y sanciones registrados en algunos casinos no corresponden a la revisión administrativa que realiza Gobernación, sino a casos relacionados con lavado de dinero o defraudación fiscal, en los que intervinieron la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La secretaria mencionó 13 establecimientos cuyos casos ya eran públicos y señaló que existían otros más bajo ese tipo de acciones. Estimó que el total podría rondar los 20, aunque precisó que no recordaba la cifra exacta.