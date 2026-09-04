Kavak concreta expansión al sureste y llega a Yucatán

La estrategia de atracción de inversiones se traduce en nuevas oportunidades para Yucatán con la llegada de Kavak, plataforma especializada en la compra, venta, financiamiento y servicio posventa de vehículos seminuevos, que eligió al estado como puerta de entrada para iniciar su expansión en el sureste de México.

Mediante una alianza con Hertz México y su división de seminuevos CarShop, la empresa abrirá este mes dos espacios comerciales en la capital yucateca y uno en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, bajo un esquema de colaboración de marcas.

En ellos, las y los clientes podrán comprar y vender vehículos, solicitar financiamiento y acceder a servicios de inspección, garantía y atención posventa. En la etapa inicial de su operación, proyecta comprar y vender aproximadamente 100 vehículos al mes, además de recurrir a proveeduría local, lo que permitirá abrir oportunidades para las pequeñas y medianas empresas yucatecas y fortalecer la actividad económica.

La llegada de la empresa es resultado de las gestiones realizadas por la administración estatal para promover las ventajas competitivas de Yucatán, pues el pasado 28 de mayo el gobernador Joaquín Díaz Mena se reunió en la CDMX con directivos de la empresa tecnológica mexicana para presentar las condiciones que ofrece la entidad para invertir, crecer y generar bienestar.

Durante ese encuentro, representantes de Kavak destacaron la seguridad, certeza jurídica, calidad de vida, talento humano e identidad propia de Yucatán, condiciones que llevaron a la empresa a elegir a la entidad como punto de partida para su incursión en el sureste del país.