Máximo respaldo

Sheinbaum reúne a 152 mil personas en arranque de su gira ‘Honestidad y Resultados’

Presidenta recorrió 10 entidades del 3 al 6 de septiembre con motivo de su Segundo Informe de Gobierno

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en San Luis Potosí durante su gira nacional.
Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en San Luis Potosí durante su gira nacional. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

Con porras y al grito unísono de “¡Presidenta!“, ”¡Presidenta!“, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reunió a 152 mil personas durante el primer fin de semana de su gira “Honestidad y Resultados” con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

Del 3 al 6 de septiembre, la mandataria federal recorrió 10 entidades en las que informó los proyectos y programas estratégicos implementados en cada una de las regiones:

  • Morelos: 7 mil personas mostraron su apoyo en la Plaza de Armas de Cuernavaca
  • Durango: 12 mil mexicanas y mexicanos se hicieron presentes en la Velaria de la Feria Nacional Francisco Villa
  • Zacatecas: 10 mil asistentes se congregaron en la Plaza de Armas de la capital
Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la gira nacional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.
Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la gira nacional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. ı Foto: Cortesía
  • San Luis Potosí: 18 mil personas se dieron cita en la Arena Potosí.
  • Aguascalientes: 13 mil personas se reunieron en la Mega Velaria.
  • Colima: 6 mil personas en la Unidad Deportiva de Morelos.
  • Jalisco: 21 mil personas llenaron la Arena VFG.
  • Nayarit: 35 mil personas desbordaron la Explanada de la Feria de Tepic
Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo En Nayarit durante su gira nacional.
Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo En Nayarit durante su gira nacional. ı Foto: Cortesía
  • Coahuila: 15 mil personas fueron parte de un evento multitudinario que consolidó su recorrido
  • Nuevo León: 15 mil personas asistieron a la Explanada de los Héroes en Monterrey
Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Nuevo León, durante su gira nacional.
Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Nuevo León, durante su gira nacional. ı Foto: Cortesía

cehr

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