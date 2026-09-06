Sheinbaum reúne a 152 mil personas en arranque de su gira ‘Honestidad y Resultados’

Con porras y al grito unísono de “¡Presidenta!“, ”¡Presidenta!“, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reunió a 152 mil personas durante el primer fin de semana de su gira “Honestidad y Resultados” con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.
Del 3 al 6 de septiembre, la mandataria federal recorrió 10 entidades en las que informó los proyectos y programas estratégicos implementados en cada una de las regiones:
- Morelos: 7 mil personas mostraron su apoyo en la Plaza de Armas de Cuernavaca
- Durango: 12 mil mexicanas y mexicanos se hicieron presentes en la Velaria de la Feria Nacional Francisco Villa
- Zacatecas: 10 mil asistentes se congregaron en la Plaza de Armas de la capital
- San Luis Potosí: 18 mil personas se dieron cita en la Arena Potosí.
- Aguascalientes: 13 mil personas se reunieron en la Mega Velaria.
- Colima: 6 mil personas en la Unidad Deportiva de Morelos.
- Jalisco: 21 mil personas llenaron la Arena VFG.
- Nayarit: 35 mil personas desbordaron la Explanada de la Feria de Tepic
- Coahuila: 15 mil personas fueron parte de un evento multitudinario que consolidó su recorrido
- Nuevo León: 15 mil personas asistieron a la Explanada de los Héroes en Monterrey
cehr
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