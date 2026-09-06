Sheinbaum reúne a 152 mil personas en arranque de su gira ‘Honestidad y Resultados’

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en San Luis Potosí durante su gira nacional.

Con porras y al grito unísono de “¡Presidenta!“, ”¡Presidenta!“, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reunió a 152 mil personas durante el primer fin de semana de su gira “Honestidad y Resultados” con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reunió a 152 mil personas durante el primer fin de semana de su gira “Honestidad y Resultados”, realizada con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.#ClaudiaSheinbaum #México #SegundoInforme pic.twitter.com/SXnsK5Pihg — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 7, 2026

Del 3 al 6 de septiembre, la mandataria federal recorrió 10 entidades en las que informó los proyectos y programas estratégicos implementados en cada una de las regiones:

Morelos : 7 mil personas mostraron su apoyo en la Plaza de Armas de Cuernavaca

Durango : 12 mil mexicanas y mexicanos se hicieron presentes en la Velaria de la Feria Nacional Francisco Villa

Zacatecas: 10 mil asistentes se congregaron en la Plaza de Armas de la capital

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la gira nacional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. ı Foto: Cortesía

San Luis Potosí : 18 mil personas se dieron cita en la Arena Potosí.

Aguascalientes : 13 mil personas se reunieron en la Mega Velaria.

Colima : 6 mil personas en la Unidad Deportiva de Morelos.

Jalisco : 21 mil personas llenaron la Arena VFG.

Nayarit: 35 mil personas desbordaron la Explanada de la Feria de Tepic

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo En Nayarit durante su gira nacional. ı Foto: Cortesía

Coahuila : 15 mil personas fueron parte de un evento multitudinario que consolidó su recorrido

Nuevo León: 15 mil personas asistieron a la Explanada de los Héroes en Monterrey

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Nuevo León, durante su gira nacional. ı Foto: Cortesía

cehr