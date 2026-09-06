IMPI digitaliza acceso a servicios con Llave MX

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) incorporará Llave MX como mecanismo de acceso a sus servicios electrónicos y reducirá los tiempos de respuesta de distintos procedimientos relacionados con denominaciones de origen, indicaciones geográficas y otras figuras de protección. Los cambios quedaron establecidos en dos acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La actualización permitirá que las personas usuarias ingresen a las plataformas digitales del organismo mediante una cuenta única de Llave MX, herramienta desarrollada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Para crearla, los interesados requieren su Clave Única de Registro de Población (CURP), además de un número celular o correo electrónico.

Uno de los acuerdos modifica los lineamientos de servicios electrónicos del Instituto para reconocer este sistema como medio de identificación y autenticación. La medida integra al IMPI al esquema que distintas dependencias de la Administración Pública Federal utilizan para acceder a trámites gubernamentales en línea.

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Por otra parte, el organismo estableció nuevos periodos máximos para resolver solicitudes. La autorización o renovación del uso de una Denominación de Origen o Indicación Geográfica nacional tendrá un plazo de 30 días hábiles, el mismo lapso que aplicará a la inscripción de convenios vinculados con esas figuras.

Modernizamos el acceso a trámites y servicios públicos con Llave MX 📲



Más de 28 millones de personas ya usan su cuenta para acceder a programas sociales, realizar trámites en línea y gestionar servicios sin intermediarios.



Hoy esta herramienta opera en 168 sistemas de… pic.twitter.com/bc6ZZ5g6SA — Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) September 5, 2026

Con respecto a la transformación de una solicitud de declaración de protección, la autoridad fijó un término de tres meses. El acreditamiento de personas morales responsables de certificar las reglas de uso de Indicaciones Geográficas protegidas deberá resolverse en 45 días hábiles.

Además, cuando exista oposición contra una petición de declaración o inscripción, el IMPI contará con un máximo de cinco meses para emitir la resolución correspondiente. Los ajustes buscan dar certeza sobre los tiempos que enfrentan quienes recurren a estos procedimientos.

De acuerdo con el Instituto, las modificaciones forman parte de la política de simplificación impulsada junto con la Secretaría de Economía para facilitar el registro y protección de marcas, invenciones y otros activos de propiedad industrial de personas emprendedoras, creadoras, inventoras y empresas.

#ComunicadoIMPI



*IMPI fortalece y simplifica sus servicios en beneficio de las personas usuarias*



*Link de comunicado*https://t.co/RD3UbNELGN pic.twitter.com/67ONUUXXzg — IMPI (@IMPI_Mexico) September 4, 2026

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LMCT