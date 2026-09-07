Caen 16 de Los Ardillos tras asesinato de agente de la GN

Autoridades federales y estatales detuvieron a 16 personas identificadas como integrantes de Los Ardillos, entre ellas un presunto operador financiero del grupo, durante un operativo en tres localidades de Acapulco, Guerrero. Las capturas ocurrieron tras el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional (GN) y otras tres personas en el municipio de Juan R. Escudero.

El despliegue reunió a personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), Ejército Mexicano, GN y Policía Estatal en Pablo de Galeana, Río Verde y Xaltianguis. Las acciones se realizaron el 5 de septiembre, como parte del refuerzo de seguridad y de las investigaciones abiertas después del hallazgo de cuatro cuerpos en la comunidad de Plan de Lima.

Las autoridades aseguraron 12 armas, más de 36 mil 700 cartuchos, 17 dosis de una sustancia con características similares al cristal, 10 máquinas tragamonedas, dos motos y un vehículo. Los detenidos y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con la integración de las carpetas correspondientes.

El Dato: La Defensa señaló que el agente de la GN asesinado tenía días de descanso en esa entidad, de la cual era originario.

Las autoridades no difundieron identidades, edades ni funciones del resto de los capturados. El único perfil que destacaron fue el del señalado operador financiero. Tampoco mencionaron los delitos que buscarán imputarles ni se detalló si alguno guarda relación con los homicidios ocurridos en Juan R. Escudero. La situación jurídica de los 16 quedará sujeta a las resoluciones de la autoridad competente.

Tras el asesinato, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reforzó inicialmente la región con 284 efectivos, dos aeronaves y 36 vehículos. La dependencia anticipó la llegada de un contingente mayor en los próximos días y sostuvo que ese despliegue permanecerá hasta detener o llevar ante la justicia a los responsables.

Servicios Periciales de la FGE concluyeron la identificación de los restos localizados el 5 de septiembre en Plan de Lima y establecieron que correspondían a cuatro víctimas. Entre ellas se encontraba un integrante de la GN que estaba de descanso en Guerrero, entidad de la que era originario, cuando fue secuestrado.

La grabación difundida en redes sociales muestra al agente antes de su muerte, cuando formuló señalamientos contra autoridades de los tres órdenes de gobierno por acciones de seguridad aplicadas en la entidad. La Defensa señaló que la investigación deberán esclarecer las circunstancias relacionadas con esas declaraciones.

Como parte del balance oficial, la dependencia reportó que las acciones contra grupos con presencia en Guerrero, entre ellos Los Tlacos, Los Rusos y Los Ardillos, suman mil 850 detenciones durante la actual administración. El balance incluye mil 35 armas de fuego, 140 mil 49 cartuchos, 39 granadas, 18.9 toneladas de droga, seis laboratorios y mil 428 vehículos.

La fiscalía estatal indicó que mantendrá las labores de investigación, inteligencia y coordinación interinstitucional para esclarecer los homicidios, identificar a quienes resulten responsables y continuar las indagatorias abiertas a partir de los hechos ocurridos en Juan R. Escudero.