Mara Lezama: Cambiamos rumbo de Q.Roo en 4 años

Al rendir su Cuarto Informe de Gobierno, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que Quintana Roo atraviesa un momento histórico, con resultados que, dijo, demuestran que es posible cambiar el rumbo del estado, gobernar con honestidad y convertir el crecimiento económico en bienestar para las familias.

Desde la Fuente del Pescador, en Chetumal, la mandataria señaló que el informe no sólo representa un balance de resultados, sino el inicio de una nueva etapa para consolidar las obras, servicios y políticas públicas como bases permanentes de bienestar, justicia y oportunidades.

“Hoy podemos decir que el rumbo ha cambiado”, y atribuyó esta transformación a la recuperación del valor del servicio público, la honestidad y la responsabilidad gubernamental, con el pueblo de Quintana Roo como eje de las decisiones.

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El Dato: La entidad ha destinado más de 765 millones de pesos al retiro del sargazo y opera un centro de monitoreo que usa imágenes de 10 satélites y vigila más de 140 playas.

Denunció que el proyecto de transformación en Quintana Roo no pertenece a grupos facciosos ni a vanidades individuales, y quienes intentan detener el proceso histórico mediante la intriga y la descalificación no combaten a un gobierno o a una persona, sino que atentan contra la Cuarta Transformación.

También aseguró que la consolidación del “cambio histórico en Quintana Roo incomoda a los privilegios del pasado” y a quienes “se sienten con el derecho de imponerse a las mayorías”.

“Esto ha generado ataques contra nuestra administración orientados a desacreditar no solamente a mi persona, sino a los logros históricos y tangibles; intentan debilitar con ello las bases populares de este proyecto transformador”, dijo.

Añadió que “hay una guerra política alimentada también por la mezquindad de quienes, cegados por ambiciones personales, intentan poner en riesgo la unidad la Cuarta Transformación”.

La morenista también aseguró que, frente a las mentiras y la pretensión de golpear la agenda de cambio, su gobierno mantiene una postura serena y no se someterá jamás a chantajes mezquinos ni a presiones interesadas.

“Olvidan que el poder sólo tiene sentido y virtud cuando se consagra auténticamente a las causas populares”, dijo.

LA MANDATARIA estatal, ayer, desde la Fuente del Pescador, en Chetumal. ı Foto: Especial

Al destacar logros de su administración, sostuvo que, en materia económica, Quintana Roo mantiene una estrategia de promoción turística y trabajo coordinado con el sector para preservar la actividad como uno de los principales motores.

En el campo, la entidad alcanzó el tercer lugar nacional en producción de coco, chile habanero y captura de langosta, además del quinto lugar en producción de piña y séptimo en producción de miel.

Durante 2026, Quintana Roo se ubicó en el sexto lugar entre las 32 entidades del país en crecimiento de las actividades primarias, que incluyen los sectores agropecuario, forestal y pesquero.

Para fortalecer estas actividades, se destinaron 175 millones de pesos en beneficio directo de más de 23 mil productoras y productores. También se distribuyeron más de 124 mil kilos de semilla mejorada, se impulsaron 10 biofábricas, más de 50 kilómetros de caminos cosecheros y 58 obras hidroagrícolas.

En salud, afirmó que Quintana Roo atraviesa una transformación hospitalaria sin precedentes, con cinco nuevos hospitales públicos en construcción simultánea, con una inversión superior a cinco mil millones de pesos.

Entre los proyectos se encuentran el nuevo Hospital General del IMSS-Bienestar de Chetumal, el Hospital General del ISSSTE en Chetumal, el Hospital General del IMSS-Bienestar de Felipe Carrillo Puerto —que contará además con un espacio para parto tradicional—, un nuevo hospital del ISSSTE en Cancún y el Hospital Integral de José María Morelos.

En educación, destacó que el estado fue señalado como el quinto estado con menor rezago. También se reportó una inversión superior a 139 millones de pesos para construir seis nuevos planteles en Benito Juárez, Playa del Carmen y Tulum.

En materia de seguridad, resaltó el trabajo coordinado entre instituciones federales y estatales a través de la Mesa de Paz, utilizada para analizar diariamente los indicadores delictivos y definir operativos.

Señaló que los homicidios dolosos disminuyeron más de 60 por ciento, lo que coloca a la entidad en el tercer lugar nacional en reducción de este delito.

También se reportaron disminuciones de 32 por ciento en robo a negocios, ocho por ciento en robo a viviendas y siete por ciento en feminicidios.

La administración estatal señaló que, al inicio del gobierno, se registraba un homicidio doloso cada 13 horas con 33 minutos, mientras que actualmente la frecuencia se redujo a uno cada tres días, nueve horas y 46 minutos.

También, la mandataria destacó que uno de los principales resultados de su gobierno es que la deuda pública disminuyó más de 50 por ciento y que más de 200 mil quintanarroenses salieron de la pobreza, resultado que vinculó directamente con una mayor inversión en infraestructura, vivienda, educación, salud, seguridad, programas sociales, deporte, movilidad, mujeres, juventudes y atención a la población más vulnerable.

Señaló que transformar también significó romper inercias en el manejo de las finanzas públicas. Por segundo año consecutivo, la cuenta pública del estado obtuvo cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mientras que la entidad avanzó 27 posiciones en transparencia y combate a la corrupción, al pasar del lugar 29 al segundo nacional.

En bienestar, subrayó que actualmente existen más de 491 mil beneficiarios de Programas del Bienestar de Quintana Roo y que los programas del Gobierno de México alcanzan a medio millón de beneficiarios en el estado.

En cuestión habitacional, informó que la proyección del programa Vivienda para el Bienestar supera las 80 mil propiedades en el quinquenio y ya se construyen 13 mil más. A ello se suman subsidios de regularización para casi ocho mil beneficiarios, más de seis mil 500 cancelaciones hipotecarias con Infonavit y el avance en la regularización de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Playa del Carmen.