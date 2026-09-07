¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 8 y 9 de septiembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: La Razón (Canva)
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 8 y miércoles 9 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

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Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 8 de septiembre

Ofertas en frutas y verduras

  • Sandía: $12.80 el kilo
  • Papaya: $32.80 el kilo
  • Uva roja globo: $33.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Manzana red delicious: $32.80 con 50 Puntos Soriana Ya
  • Pera d’anjou: $42.80 el kilo
  • Cereza: $99.80 el kilo
  • Zanahoria: $9.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Chayote sin espina: $32.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
  • Cebolla morada: $24.80 el kilo
  • Variedad de tomates Nature Sweet: 20 por ciento de descuento
  • Melón chino: $19.80 el kilo
  • Aguacate hass en malla: $19.80 la pieza
  • Jitomate guaje/saladette: $9.50 el kilo
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
  • Huevo blanco Precissimo (30 piezas): $59.50 el paquete
  • Huachinango entero fresco o congelado: $199.00 el kilo
  • Filete de basa rojo: $64.90 el kilo
  • Filete de mojarra de granja congelado: $99.90 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
  • Camarón coctelero chico: $139.00 el kilo
  • Mojarra tilapia entera congelada: $69.90 el kilo
  • Disney nuggets de pescaso empanizado: $29.90 el paquete
  • Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $56.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $159.90 el kilo
  • Chuleta ahumada de cerdo: $108.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $176.90 el kilo
  • Carne para deshebrar de res Rancho Don Francisco Selecta: $219.90 el kilo
  • Carne trocitos de res Rancho Don Francisco Selecta: $224.90 el kilo
  • Lomo ahumado de cerdo rebanado: $109.00 el kilo
  • Fajita de pollo: $99.00 el kilo
  • Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
  • Chambrete de res con hueso Rancho Don Francisco Selecta: $149.00 el kilo

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