Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 8 y 9 de septiembre

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 8 y miércoles 9 de septiembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
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Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 8 de septiembre
Ofertas en frutas y verduras
- Sandía: $12.80 el kilo
- Papaya: $32.80 el kilo
- Uva roja globo: $33.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Manzana red delicious: $32.80 con 50 Puntos Soriana Ya
- Pera d’anjou: $42.80 el kilo
- Cereza: $99.80 el kilo
- Zanahoria: $9.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Chayote sin espina: $32.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya
- Cebolla morada: $24.80 el kilo
- Variedad de tomates Nature Sweet: 20 por ciento de descuento
- Melón chino: $19.80 el kilo
- Aguacate hass en malla: $19.80 la pieza
- Jitomate guaje/saladette: $9.50 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $35.90 el kilo
- Huevo blanco Precissimo (30 piezas): $59.50 el paquete
- Huachinango entero fresco o congelado: $199.00 el kilo
- Filete de basa rojo: $64.90 el kilo
- Filete de mojarra de granja congelado: $99.90 el kilo
- Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
- Camarón coctelero chico: $139.00 el kilo
- Mojarra tilapia entera congelada: $69.90 el kilo
- Disney nuggets de pescaso empanizado: $29.90 el paquete
- Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $56.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $159.90 el kilo
- Chuleta ahumada de cerdo: $108.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $176.90 el kilo
- Carne para deshebrar de res Rancho Don Francisco Selecta: $219.90 el kilo
- Carne trocitos de res Rancho Don Francisco Selecta: $224.90 el kilo
- Lomo ahumado de cerdo rebanado: $109.00 el kilo
- Fajita de pollo: $99.00 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo
- Chambrete de res con hueso Rancho Don Francisco Selecta: $149.00 el kilo
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