Con Atención a las Causas se han brindado 8.6 millones de servicios y trámites: Segob

Para generar bienestar, combatir las desigualdades y promover que las y los jóvenes tengan un presente y un futuro sin violencias, con la estrategia Atención a las Causas, en dos años, se han brindado 8.6 millones de servicios y trámites.

Durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los avances de la estrategia que coordina esfuerzos de 53 instituciones del Gobierno de México en beneficio directo de la población, especialmente de la juventud, lo cual contribuye a bajar los índices delictivos.

“Realizamos visitas casa por casa para identificar directamente las realidades que viven las y los jóvenes, y articulamos respuestas institucionales acordes a sus necesidades, a su entorno y a sus aspiraciones”, señaló Rosa Icela Rodríguez.

Rosa Icela Rodríguez reportó que, a través de las Ferias de Paz, se tienden puentes entre las instituciones y la comunidad, para ayudar con trámites y servicios, a fin de que quienes aún no tienen documentos de identidad cuenten con ellos.

Rosa Icela Rodríguez expuso que, con el Tianguis del Bienestar, se llegó a San Jerónimo Palantla, Nuevo Amanecer, Xicotlán y Tula, del municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja de Guerrero.

En la actualidad, 35 municipios y 830 localidades se han beneficiado con la entrega gratuita de más de 3.5 millones de artículos nuevos, de primera necesidad, decomisados en aduanas, en beneficio de casi 446 mil personas.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez indicó que, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Iglesia, la acción “Sí al Desarme, Sí a la Paz” continúa.

Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, la ciudadanía canjeó, de manera anónima y voluntaria, 13 mil 157 armas de fuego por dinero en efectivo. Además, la infancia intercambió juguetes bélicos por educativos.

Rosa Icela Rodríguez subrayó que la seguridad es fruto de la justicia; por eso, con la estrategia Jóvenes Transformando México, se impulsa el talento y los sueños.

En todo el país se construyen, amplían y transforman bachilleratos, para alcanzar la meta de 400 mil jóvenes que ocuparán estos espacios. Las obras de los primeros 60 Centros México Imparable están en marcha.

Rosa Icela Rodríguez puntualizó que en 34 de estos se realizaron asambleas informativas con la participación de más de 19 mil asistentes, para difundir las actividades que se ofrecerán.

En su exposición, informó, que con Jóvenes Construyendo el Futuro, más de 416 mil se han incorporado al mundo laboral mediante procesos de capacitación, formación práctica y desarrollo de competencias técnicas y profesionales.

Asimismo, Rosa Icela Rodríguez invitó a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a inscribirse gratuitamente al programa Boxeando por la Paz, que ya tiene a más de 31 mil alumnos. También el Instituto Mexicano de la Juventud realiza tequios, murales, actividades culturales y deportivas. De la misma manera, se han conformado mil 837 Comités de Jóvenes por la Transformación.

Rosa Icela Rodríguez convocó a la población a sumarse a la Jornada Nacional de Jóvenes por la Patria y la Transformación, que tendrá lugar el 23 de septiembre.

Rosa Icela Rodríguez recordó que la Secretaría de Cultura continúa el Circuito Nacional de Festivales por la Paz en diferentes estados del país.

Este domingo, Rosa Icela Rodríguez señaló, en el Auditorio Nacional se realizará la final del concurso México Canta. Por lo que la ciudadanía aún se puede registrar para obtener boletos gratuitos.

A las personas de Baja California, Ciudad de México, Colima, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Yucatán les pidió estar atentas en las próximas fechas, ya que habrá artes vivas, música y danza.

Comentó que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto, la Liga Mexicana de Básquetbol y la Liga de Baloncesto Profesional de México, el 27 de septiembre efectuará la Clase Nacional de Baloncesto Ponte Pila, Bota y Encesta.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la atención deja de ser una promesa y se convierte en resultados que llegan directamente a las comunidades y especialmente a nuestras juventudes.

“Como lo ha señalado nuestra Presidenta, las juventudes no deben pedir como oportunidad aquello que les pertenece como derecho. Nuestra responsabilidad es abrirles caminos para que vivan con libertad, encuentren su vocación y sean felices”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

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FGR