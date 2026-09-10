Senador de Morena Fernando Salazar amenaza a periodista

El senador de Morena Luis Fernando Salazar lanzó una amenaza pública contra el periodista Enrique Acevedo, conductor del noticiero N+, luego de la difusión de una investigación relacionada con la senadora con licencia de Baja California, Julieta Ramírez Padilla.

“Vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso”, escribió el legislador en redes sociales, donde, además, calificó al comunicador como “corriente” y le dijo que “vergüenza te debería de dar”.

El hecho se registró después de que N+ difundiera un reportaje, según el cual, Ramírez Padilla habría firmado un acuerdo con autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos para proporcionar información en el marco de una investigación.

LUIS FERNANDO SALAZAR, senador por Coahuila, el 4 de mayo de 2026 ı Foto: Especial

La senadora del guinda rechazó públicamente la versión y desafió a la empresa a revelar el documento que, de acuerdo con la investigación, tendría su nombre y firma. Además, sostuvo que dicho documento no fue presentado en el reportaje y cuestionó la información difundida por el medio.

Tras la emisión, la legisladora respondió en redes sociales y, al referirse al supuesto documento, ironizó: “El gran documento de @nmas. Ni a ChatGPT llegan… Lo hicieron en PAINT”.

Sus declaraciones fueron retomadas por Salazar, quien salió en defensa de su compañera de bancada y dirigió sus señalamientos contra Enrique Acevedo.

24 Años tiene Enrique Acevedo de trayectoria profesional

El senador mantuvo posteriormente su postura y aseguró que actuó “en defensa de la dignidad” de Ramírez Padilla. También sostuvo que el periodista debería ser demandado y argumentó que la libertad de expresión debe ejercerse con base en la verdad y no mediante información que, desde su perspectiva, pueda constituir difamación y provocar daño moral.

Sin embargo, la frase “vamos a ir tras de ti” fue interpretada por usuarios de redes sociales como una amenaza contra el periodista, debido a que provino de un integrante del Senado de la República. La discusión se trasladó entonces del contenido del reportaje a las consecuencias de las declaraciones del legislador.

Acevedo respondió que está dispuesto a recibir críticas y que cualquier persona señalada en una investigación tiene derecho a cuestionarla o desmentirla. No obstante, consideró que Salazar “cruzó la frontera” al utilizar una expresión que, por su condición de senador, no puede tomarse simplemente como una descalificación. Además señaló que, después de la publicación del mensaje, comenzaron a aparecer personas interesadas en obtener información privada sobre él y su familia. Ante esta situación, rechazó considerar las palabras del senador como una simple expresión “desafortunada”.

Acevedo advirtió sobre la gravedad de este tipo de declaraciones en México y recordó los riesgos que enfrentan quienes ejercen el periodismo. En ese sentido, sostuvo que la condición de senador de Salazar da un peso particular a sus palabras.

El conductor de Nmás insistió en que, si la información difundida sobre Ramírez Padilla es falsa, debe demostrarse con elementos: “De eso se trata el periodismo”, quien planteó que el debate debe darse mediante pruebas y argumentos.