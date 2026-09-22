Polo mantiene categoría 5 y provoca alerta por lluvias, viento y fuerte oleaje

El huracán Polo permanece estacionario frente a Guerrero con la máxima categoría de la escala Saffir-Simpson y mantiene bajo amenaza a cinco estados del Pacífico mexicano, donde su circulación provocará lluvias de muy fuertes a intensas, fuertes rachas de viento y olas que podrían alcanzar seis metros de altura.

A las tres de la tarde de este martes, el centro del ciclón se ubicaba a unos 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 570 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó vientos máximos sostenidos de 285 kilómetros por hora y rachas de hasta 350.

Polo no registraba desplazamiento al momento del último reporte. Aunque su núcleo permanece mar adentro, la amplitud del fenómeno extenderá sus efectos hacia las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

#AvisoDeCiclónTropical



El huracán categoría 5 #Polo permanece estacionario, frente al Pacífico mexicano.



A las 15:00 h, se localizó a 305 km al suroeste de Acapulco y 579 km al sur-sureste de Manzanillo, con vientos sostenidos de 287 km/h y rachas de 352 km/h.



Mantenemos el… pic.twitter.com/Ye5Kf8l90i — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 22, 2026

Las precipitaciones más severas se esperan en Colima, el oeste y litoral de Michoacán, así como en el este, costa y occidente de Guerrero y la zona occidental de Oaxaca. Para esas regiones, el pronóstico contempla acumulados de entre 75 y 150 milímetros.

Jalisco enfrentará lluvias muy fuertes en el sur, suroeste y franja costera, con registros previstos de entre 50 y 75 milímetros. La cantidad de agua asociada al ciclón podría elevar los niveles de ríos y arroyos, además de ocasionar deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

El oleaje será uno de los efectos de mayor magnitud en la franja costera. Michoacán y Guerrero podrían registrar olas de cinco a seis metros, una altura comparable con la de un edificio de dos pisos.

En Colima y Oaxaca, el mar podría alcanzar entre dos y tres metros, mientras que para el litoral de Jalisco se estiman alturas de 1.5 a 2.5 metros.

Michoacán y Guerrero también concentrarán las rachas de viento más intensas, con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora. Para Jalisco y Colima se prevén máximos de 40 a 60, mientras Oaxaca podría registrar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El SMN y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen una zona de alertamiento por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Hacia el noroeste, la vigilancia se prolonga desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco. Las autoridades pidieron a la población de las entidades bajo influencia de Polo seguir los avisos meteorológicos y las indicaciones de Protección Civil ante la posibilidad de que las lluvias eleven el riesgo en zonas vulnerables.

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MSL