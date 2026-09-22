Tiene un parque vehicular de 447 unidades

Suministra ASA combustibles de aviación con altos estándares de calidad, destacan

El organismo de la SICT cuenta con una red integrada por 52 estaciones de combustible y un punto de abastecimiento

Imagen proporcionada por las autoridades federales.
Imagen proporcionada por las autoridades federales. Foto: Especial.
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La Razón Online

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), suministra combustibles de aviación de manera segura y eficiente y con altos estándares de calidad.

Para brindar este servicio, ASA cuenta con una red integrada por 52 estaciones de combustibles y un punto de suministro, ubicados en aeropuertos estratégicos del país, lo que permite atender de manera oportuna y confiable las necesidades de abastecimiento de la aviación nacional e internacional.

Este proceso está sustentado en un Sistema de Gestión de Combustibles, robusto y dinámico, que integra estándares internacionales como ISO 9001 e ISO 14001, así como enfoques de mejora continua orientados en la seguridad laboral, innovación tecnológica, eficiencia operativa y formación especializada del personal.

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Además, se cuenta con un parque vehicular de 447 unidades especializadas que incluye 266 autotanques, dispensadores y vehículos auxiliares.

El suministro de turbosina y gasavión comprende las siguientes etapas:

  • Recepción. El combustible llega desde refinerías o terminales de almacenamiento operadas por PEMEX mediante la cadena logística correspondiente.
  • Transporte. El producto se traslada a las estaciones de combustibles ubicadas en los aeropuertos bajo procedimientos regulados.
  • Almacenamiento: El combustible permanece en tanques especializados que cuentan con sistemas de seguridad, control operativo y protección ambiental.
  • Control de calidad. ASA aplica inspecciones y pruebas durante toda la cadena de suministro, desde la recepción hasta la entrega final a la aeronave, conforme a normas nacionales e internacionales aplicables.
  • Suministro. El combustible llega directamente a la aeronave, mediante autotanques y dispensadores con equipos especializados y certificados para esta operación.

Cabe destacar que el traslado del combustible hacia las estaciones aeroportuarias se realiza mediante autotanques con capacidades de entre 42 y 62 mil litros. En el caso de la Estación de Combustibles de México, la turbosina también es recibida a través de un ducto, lo que fortalece la eficiencia logística y operativa.

Una vez que se tiene el combustible almacenado en los tanques, se distribuye a los vehículos de suministro de ASA, cuyas capacidades oscilan entre 2 mil y 40 mil litros, para posteriormente ser trasladado a las plataformas y pistas aeroportuarias donde se efectúa el abastecimiento de las aeronaves.

Con estas acciones, Aeropuertos y Servicios Auxiliares reafirma su compromiso con la seguridad operacional, la eficiencia logística y la calidad en el suministro de combustibles de aviación, contribuyendo al desarrollo y la conectividad del sector aeronáutico nacional.

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