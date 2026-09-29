Plan DN-III-E se activa en Michoacán por tormenta Rachel; despliegan 2 mil 50 elementos

Un despliegue de 2 mil 50 integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional permanece activo en Michoacán ante el avance de la tormenta tropical Rachel, que mantiene probabilidad de lluvias intensas mientras se desplaza de forma paralela a las costas del Pacífico sur mexicano.

Las Comandancias de la XII Región Militar y de la 43/a. Zona Militar informaron que el Plan DN-III-E se encuentra en su “Fase de Prevención”, con acciones concentradas en municipios costeros que podrían enfrentar afectaciones por el incremento de precipitaciones.

Entre las medidas aplicadas se encuentran recorridos por ríos, arroyos y caminos considerados susceptibles a representar riesgos para las comunidades. El personal también revisa puntos donde podría requerirse apoyo en caso de que aumente la intensidad de las lluvias.

Autoridades militares habilitaron refugios temporales en distintas localidades de Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Aquila. Además, efectivos realizan perifoneo preventivo para informar a habitantes sobre medidas de autoprotección, rutas de evacuación y sitios disponibles para resguardo.

Como parte del dispositivo, la 43/a. Zona Militar instaló un Puesto de Mando Avanzado en Lázaro Cárdenas, además de Centros Coordinadores de Operaciones en ese municipio y en Coahuayana. Las fuerzas federales también participan en reuniones con dependencias de los tres niveles de gobierno.

Tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana permanecen disponibles para operar como ambulancias aéreas y efectuar evacuaciones aeromédicas. El esquema incluye células de sanidad con profesionales del Hospital Militar de Zona de Apatzingán para brindar atención en caso necesario.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades exhortaron a la población a consultar canales institucionales, atender las recomendaciones de protección civil y reportar cualquier emergencia mientras Rachel mantenga influencia sobre Michoacán.

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MSL