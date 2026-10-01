SSPC inicia procedimientos contra 84 exfederales que rechazan nuevas funciones

Elemento de seguridad, en una fotografía compartida por la SSPC.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que 84 integrantes procedentes de la extinta Policía Federal quedaron sujetos a procedimientos internos después de negarse a incorporarse a las funciones que les asignó el Servicio de Protección Federal (SPF), mientras el Consejo de Honor determinó que reciban un mínimo vital equivalente al 30 por ciento de sus percepciones.

De los 7 mil 121 elementos transferidos al SPF, 98.8 por ciento ya desempeña funciones operativas, administrativas o mantiene comisiones en distintas áreas de la SSPC. El conflicto se concentra en 84 integrantes, quienes, según la dependencia, rechazaron las alternativas planteadas para asumir el servicio asignado.

Ante la manifestación que un grupo de agentes realizó este jueves en avenida Constituyentes, la SSPC explicó que el personal involucrado había conservado hasta ahora la totalidad de sus ingresos con el registro de asistencia, pese a que no cumplía las funciones asignadas bajo el argumento de que éstas no correspondían con su perfil.

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Según la tarjeta informativa, la Inspección Interna del SPF inició los procedimientos para establecer las medidas que correspondan conforme a la normatividad aplicable. El Consejo de Honor adoptó además una medida preventiva relacionada con quienes incumplieron la instrucción de incorporarse al puesto determinado.

Agentes de la SSPC a bordo de una unidad oficial, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

El Gobierno federal rechazó que exista una disminución general para quienes forman parte del Servicio de Protección Federal. La dependencia precisó que la disposición alcanza exclusivamente al grupo sujeto al procedimiento por la negativa a asumir las labores señaladas.

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024, la SSPC recibió al personal de la desaparecida Policía Federal que dejó de prestar servicios dentro de la Guardia Nacional.

La autoridad señaló que la transferencia respetó los derechos laborales adquiridos y que después estableció mecanismos para ubicar a cada integrante en actividades compatibles con las atribuciones vigentes.

Mientras continúa el trámite interno, la Secretaría aseguró que mantiene abierta la vía institucional para atender el conflicto y expresó su disposición al diálogo con los agentes inconformes.

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MSL