Le subieron al pleito

Lo que inició como una petición para bajarle al volumen, terminó subiéndole al pleito en San Lázaro. Nos cuentan que todo comenzó cuando el diputado y vocero morenista Arturo Ávila pidió revisar los micrófonos porque el sonido le “lastimaba el oído”. El reclamo desató un intercambio de críticas entre bancadas. La priista Ariana Rejón le respondió que, si tanto le molestaban las verdades de la oposición, más debería molestarle ser cómplice de un narcopartido. ¡Zas! La petista Lilia Aguilar reclamó orden a la Presidencia y el panista Elías Lixa puso el dedo en la contradicción: se pedía regular el volumen del micrófono mientras desde el oficialismo salían chiflidos. Nos hacen ver que las bocinas acabaron pagando por un problema que difícilmente resuelve un técnico de sonido. Porque a la amplificación se le baja con una perilla; a la descalificación, sólo con voluntad. Y de ésa hubo bastante menos que ruido. Uf.

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