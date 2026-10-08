Mexicali apuesta por mejores policías, atención médica y bienestar animal: Claudia Beltrán

La Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mexicali destacó mejoras salariales y prestaciones para policías, 400 unidades operativas, nuevos servicios médicos en el Valle y la apertura de un Centro de Bienestar y Control Animal.

En una ciudad fronteriza como Mexicali, donde las temperaturas pueden superar los 50 grados y las distancias entre las comunidades rurales y la cabecera municipal representan un desafío para el acceso a servicios, el gobierno municipal ha colocado entre sus prioridades el fortalecimiento de la seguridad, la atención médica de primer nivel y el bienestar animal.

En entrevista, la Oficial Mayor de Mexicali, Claudia Beltrán González, aseguró que una de las principales apuestas de la administración ha sido mejorar las condiciones laborales de los policías, fortalecer su equipamiento y acercar servicios a las comunidades más alejadas.

La funcionaria recordó que, hace algunos años, los agentes municipales enfrentaban carencias incluso en materia de seguridad social.

“Lo primero, como todos sabemos, es dignificar los salarios y las prestaciones de los agentes de la policía. Creo que ese fue un problema hace cinco años. Lo empezamos a resolver entrando al tema de que no había ni seguro de vida de los agentes”, señaló.

Actualmente, explicó, los elementos cuentan con seguridad social, seguro de vida, gastos funerarios, bono de riesgo, bono escolar, retiro anticipado y acceso a créditos del Infonavit, entre otras prestaciones.

Para Beltrán González, mejorar las condiciones de los agentes también implica fortalecer la confianza entre la corporación y la ciudadanía.

“Con eso vamos construyendo una mejor policía, sobre todo que nos garantice la seguridad en Mexicali y el Valle. Ellos, al momento del agradecimiento, nos dan la confianza, que es lo que la ciudadanía debe tener en nuestro cuerpo policiaco para poder salvaguardar la seguridad de todos y todas”, afirmó.

La Oficial Mayor sostuvo que la mejora de las condiciones laborales ha estado acompañada por una estrategia de equipamiento.

De acuerdo con la funcionaria, actualmente el municipio cuenta con alrededor de 400 unidades operativas para atender tanto la zona urbana como el Valle de Mexicali, además de la adquisición de 280 armas y nuevos equipos para los elementos.

Respecto de la percepción de seguridad, Beltrán González reconoció que se trata de una preocupación permanente para las familias y señaló que el municipio mantiene coordinación con las fuerzas estatales y federales.

Sin embargo, consideró que la prevención también debe comenzar desde los hogares y las comunidades.

“Es un trabajo en conjunto que tenemos que seguir viendo por ese tema. Inclusive es tarea de la familia y la sociedad trabajar en conjunto, rescatando los valores y, sobre todo, el tema de la prevención”, expresó.

Otro de los temas que ha colocado el Ayuntamiento de Mexicali en su agenda es el crecimiento de la población de animales en situación de calle.

Entre 2021 y 2026 se reportan 25 mil 706 animales capturados, 26 mil 311 vacunas aplicadas y 3 mil 352 denuncias atendidas, cifras que, para la funcionaria, muestran la dimensión de un problema que requiere tanto acciones gubernamentales como cambios culturales.

“Nos dimos a la tarea de activar esta alarma y ponernos a trabajar en temas que son cuestión de cultura”, explicó.

El municipio ha impulsado campañas de tenencia responsable, además de convenios con escuelas para que niños y jóvenes conozcan las obligaciones que implica tener una mascota.

A ello se suman brigadas de vacunación y esterilización en zonas urbanas y rurales.

Beltrán González adelantó que durante octubre comenzará operaciones el primer Centro de Bienestar y Control Animal en el Valle de Mexicali, proyecto que calificó como histórico para la región.

El objetivo es acercar servicios gratuitos a comunidades que enfrentan grandes distancias para trasladarse a la ciudad.

“Eso nos va a ayudar a seguir trabajando en la zona norte y la zona sur, y creo que nos va a dar muy buenos resultados para poder seguir fomentando la educación con nuestros muchachos en el campo y, sobre todo, que tengan ese beneficio”, señaló.

Jaurías y abandono, entre las principales causas

La funcionaria identificó el abandono de mascotas y la falta de responsabilidad de algunos propietarios como una de las principales causas de la proliferación de animales en las calles.

“Lo que traemos son las jaurías, casos que realmente son abandonados por los mismos propietarios, sin ninguna sensibilidad. Hay que enfocarnos en lo que es la empatía y seguir trabajando con los reportes, con la ciudadanía, para poder sancionar a todos aquellos irresponsables que dejen a las mascotas”, afirmó.

La estrategia municipal también contempla la recuperación de servicios médicos de primer nivel mediante dispensarios ubicados en puntos estratégicos.

Beltrán González explicó que la extensión territorial del Valle de Mexicali y sus largas distancias hicieron necesario buscar alternativas para evitar que los habitantes tuvieran que trasladarse hasta la ciudad ante una emergencia o necesidad médica.

En conjunto, las zonas norte y sur del Valle concentran a más de 250 mil habitantes, de acuerdo con la funcionaria.

La experiencia de la pandemia, señaló, evidenció la importancia de contar con servicios cercanos y de privilegiar la prevención.

“Eso nos dejó algo que es la prevención. Entonces nos enfocamos en brigadas, sobre todo preventivas, para poder ayudar a esa gente de manera gratuita”, explicó.

Los dispensarios fueron instalados en puntos considerados estratégicos, entre ellos Guadalupe Victoria, una de las comunidades con mayor población del Valle, además de Ciudad Morelos y otros puntos de atención.

El modelo busca acercar consultas y servicios básicos a las comunidades y, cuando el paciente requiere atención especializada, canalizarlo mediante la coordinación con otros órdenes de gobierno y el sector salud.

Te puede interesar:

- Celebra Morena 15 años entre llamados a la unidad y desgaste por candidaturas

- CSP retoma versiones de AMLO para cuestionar injerencismo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR