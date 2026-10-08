Claudia Sheinbaum se reúne con Ronald Johnson y la Cámara de Comercio de EU

El encuentro de alto nivel para dialogar sobre la certidumbre de los inversionistas extranjeros en el país fue encabezado en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, quienes acudieron acompañados por el embajador Ronald Johnson.

Durante el encuentro, ambas partes dialogaron sobre la confianza de las empresas estadounidenses para invertir en suelo mexicano, así como sobre la relevancia de preservar la relación comercial en favor del bienestar de ambas naciones.

“En Palacio Nacional, recibimos a integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, acompañados por el embajador Ronald Johnson. Conversamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países”, escribió la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través de su cuenta de X.

Esta reunión diplomática y empresarial aconteció de forma posterior a un acto encabezado en Querétaro por el gobernador Mauricio Kuri, quien, junto con diplomáticos de Estados Unidos, participó en la colocación de la primera piedra del centro de adiestramiento ubicado en el complejo de seguridad Rhino.

Dicho proyecto de capacitación fue concebido para instruir a agentes de seguridad de México y de la región en la prevención y combate al tráfico de drogas, armas y contrabando, contando para su ejecución con una inversión asignada superior a los 30 millones de pesos.

En Palacio Nacional, recibimos a integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, acompañados por el embajador Ronald Johnson.



Conversamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial… pic.twitter.com/AH07ThOLLb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 8, 2026

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró la postura de México al manifestar que cualquier corporación o agencia extranjera que intente otorgar capacitación o intervenir en instalaciones de seguridad en territorio nacional tiene la obligación de gestionar y solicitar previamente la autorización correspondiente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Derivado de este señalamiento institucional, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo público que llamaría al embajador de Estados Unidos con la finalidad de revisar puntualmente los alcances y la validez legal de los convenios aplicados para la operación de la mencionada academia de seguridad.

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JVR