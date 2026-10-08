TecNM y Talleres Gráficos firman acuerdo académico en México

TecNM y Talleres Gráficos de México unen esfuerzos para capacitar a estudiantes

Estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM) participarán en la fabricación y diseño de documentos de identidad y de seguridad pública del país, tras la firma de un convenio marco de colaboración con Talleres Gráficos de México (TGM).

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirma que el acuerdo abre espacios inmediatos para que la comunidad estudiantil realice servicio social, residencias profesionales, proyectos de innovación y esquemas de Educación Dual directamente en las plantas productivas del Estado.

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, señala que la iniciativa fortalece las capacidades técnicas de la juventud mexicana e impulsa el desarrollo de conocimientos propios para la gestión de insumos estratégicos de la nación.

TecNM y Talleres Gráficos de México unen esfuerzos para capacitar a estudiantes ı Foto: Especial

Las acciones acordadas incluyen el desarrollo conjunto de investigación científico-tecnológica, el intercambio de información pública y el uso compartido de instalaciones, laboratorios y talleres entre ambas instancias gubernamentales.

El director general del TecNM, Ramón Jiménez López, explica que los institutos tecnológicos y centros de investigación del sistema podrán concretar acuerdos específicos para atender las particularidades de cada región del país.

Asimismo, el programa contempla periodos sabáticos para el personal docente, además de seminarios, asesorías especializadas y actividades académicas, culturales y deportivas compartidas entre la comunidad escolar y el personal operativo.

Por su parte, el encargado de la Dirección General de TGM, René Cervera García, resalta la importancia de conectar la experiencia de la fuerza laboral madura con las nuevas generaciones para resolver retos reales de la producción gráfica estatal.

Cervera García subraya que esta articulación facilita la modernización de los procesos técnicos necesarios para confeccionar documentos oficiales con altos estándares de protección contra falsificaciones.

Esta estrategia institucional busca disminuir la dependencia de proveedores externos en materia de insumos de seguridad, capacitando a futuros ingenieros y técnicos en áreas clave para la administración pública nacional.

La alianza entre ambas instituciones descentralizadas entra en vigor a nivel nacional, abarcando a las unidades académicas del TecNM distribuidas en las 32 entidades federativas de la República Mexicana.

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MSL