Alistan diputados maratón legislativo para votar paquete fiscal 2027

La Cámara de Diputados alista una jornada legislativa de dos días para discutir y votar los dictámenes del paquete económico correspondientes a la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027.

De acuerdo con las órdenes del día previstas para el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, el Pleno iniciará actividades este martes a las 11:00 horas, con una sesión presencial en la que se desahogarán una intervención en lengua indígena, comunicaciones oficiales y acuerdos de los órganos de gobierno.

Durante esa primera sesión también se dará publicidad a los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público relacionados con las reformas a la Ley Federal de Derechos y a la Ley del ISR, así como al proyecto para expedir la Ley de Ingresos de la Federación para 2027.

Posteriormente, en una segunda sesión presencial, los legisladores discutirán y votarán las modificaciones a las leyes Federal de Derechos y del ISR, dos de los ordenamientos contemplados en la agenda fiscal para el próximo año.

La previsión es decretar un receso durante la noche para reanudar los trabajos el miércoles 14 de octubre.

Para ese día, la sesión ordinaria está programada a las 10:00 horas y contempla, además de comunicaciones oficiales y acuerdos de los órganos de gobierno, la discusión y votación del dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027.

Con esta ruta legislativa, la Cámara baja prevé desahogar las tres piezas del paquete fiscal incluidas en su agenda, antes de continuar con el trámite legislativo correspondiente.

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FGR