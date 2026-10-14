Ken Salazar rechaza revisión anual del T-MEC; pide garantías para inversionistas

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, rechazó las revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al advertir que la incertidumbre sobre su continuidad desalienta las inversiones de largo plazo, y reveló que algunos empresarios estadounidenses le han comunicado su decisión de abandonar proyectos que contemplaban desarrollar en territorio mexicano.

Durante la presentación de su libro Borderlands, el exdiplomático cuestionó la postura del presidente Donald Trump frente al acuerdo comercial y sostuvo que las empresas necesitan certidumbre durante periodos de cinco, diez o dieciséis años para comprometer sus recursos en nuevos negocios.

“Están equivocados porque empresas no van a invertir nomás viendo un año adelante”, afirmó Salazar, quien defendió la continuidad del tratado como uno de los principales instrumentos para fortalecer la economía de América del Norte y garantizar condiciones favorables para trabajadores e inversionistas.

Salazar aseguró que mantiene conversaciones con empresarios estadounidenses interesados en ampliar sus operaciones en México, aunque reconoció que algunos han desistido de sus planes. “Algunos vienen y me dicen, íbamos a hacer esta inversión y ya no la vamos a hacer”, expresó el ex cónsul.

Presentación del libro “Borderland. Fronteras” ı Foto: Cuartoscuro

Entre los factores que las empresas consideran antes de establecerse en territorio mexicano. Salazar identificó la seguridad y las garantías jurídicas para proteger sus capitales como elementos que resultaron determinantes durante las gestiones que realizó para atraer inversiones cuando representaba a Washington en territorio nacional

Agregó que también buscan garantías de que sus inversiones contarán con la protección de la ley y señaló que existen diferencias entre las condiciones que ofrecen los estados mexicanos, pues algunos han obtenido mejores resultados que otros.

Respecto al futuro del T-MEC, Salazar afirmó que legisladores demócratas y republicanos respaldan su continuidad, aunque reconoció que el acuerdo requiere modificaciones para ampliar sus beneficios. También criticó los cambios de postura de Trump frente al comercio regional, al señalar que sus decisiones generan incertidumbre sobre el rumbo de la relación económica.

“Un día sí, un día no, un día me salgo”, expresó el exdiplomático al describir la posición del mandatario estadounidense, y sostuvo que esa falta de continuidad constituye uno de los problemas de la actual administración de su país.

🚨Durante su regreso a México para presentar su libro “Fronteras. Mi lucha por una América Unida”, el exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, llamó a reforzar la seguridad y la cooperación regional, combatir el narcotráfico, atender la migración y preservar la integración… pic.twitter.com/nIU6knt3l6 — Azucena Uresti (@azucenau) October 14, 2026

Como parte de las modificaciones que propone, el exfuncionario planteó incorporar compromisos legales de inversión conjunta para modernizar la frontera entre México y Estados Unidos, así como mecanismos de planificación binacional que permitan mejorar la infraestructura y el funcionamiento de los cruces comerciales.

Afirmó que actualmente existen procesos de coordinación, pero no funcionan de manera adecuada, por lo que consideró necesario aprovechar la relación comercial para construir una frontera moderna, con mayores condiciones de seguridad y un trato digno para las personas que la utilizan.

En materia educativa, propuso ampliar los intercambios universitarios entre ambos países e incorporar compromisos específicos al T-MEC. Recordó que, cuando llegó como embajador, alrededor de 4 mil estudiantes mexicanos cursaban estudios superiores en Estados Unidos, frente a más de 350 mil procedentes de China, una diferencia que utilizó para señalar las oportunidades de cooperación que todavía existen entre socios comerciales.

Otro de los cambios que defendió consiste en establecer inversiones conjuntas para atender los problemas ambientales de las ciudades fronterizas. Mencionó los corredores de Laredo y Nuevo Laredo, Tijuana y San Diego, Brownsville y Matamoros, así como El Paso y Ciudad Juárez, cuyas condiciones calificó como “un desastre” y cuestionó la falta de acuerdos para mejorar su situación.

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, realizó la presentación de su libro “Borderland. Fronteras” ı Foto: Cuartoscuro

Sobre la relación comercial de México con China, Salazar evitó pronunciarse expresamente a favor de un distanciamiento entre ambos países y centró su respuesta en la necesidad de fortalecer la capacidad económica y productiva de América del Norte.

El exdiplomático sostuvo que México, Estados Unidos y Canadá cuentan con recursos naturales, infraestructura y capacidades suficientes para ampliar su integración. Recordó que durante su gestión promovió el concepto de nearshoring, con el propósito de acercar las cadenas productivas y reducir la necesidad de trasladar operaciones al otro lado del mundo.

“¿Por qué nos vamos al otro lado del mundo, al otro lado de los océanos, cuando el poder económico está acá?”, cuestionó Salazar, quien vinculó esa estrategia con la seguridad nacional y los intereses geopolíticos de los países norteamericanos, así como del continente.

La cooperación energética también formó parte de sus planteamientos comerciales. Recordó las visitas que realizó a México el entonces enviado especial estadounidense para el Clima, John Kerry, y defendió el desarrollo de tecnologías renovables para aprovechar el potencial solar de Sonora, Chihuahua y Baja California, así como los recursos eólicos del sureste mexicano.

Salazar sostuvo que el T-MEC representa uno de los acuerdos comerciales más modernos por sus disposiciones en materia laboral y de inversión, pero consideró necesario ampliar sus alcances hacia la educación, la infraestructura fronteriza y el medio ambiente para consolidar la relación económica entre los tres países.

Hoy presenté Borderlands / Fronteras en la Ciudad de México, en una conferencia de prensa con medios mexicanos. Regresé porque este libro habla de lo que nuestros dos países comparten: una frontera, una historia y un futuro que se construye entre vecinos.



México y Estados Unidos… pic.twitter.com/xvx1UpR4SE — Ken Salazar (@KenSalazar) October 14, 2026

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