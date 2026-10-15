Detectan ameba ‘comecerebros’ en seis lagos artificiales de Yucatán

Los servicios de Salud de Yucatán detectaron la presencia de la ameba Naegleria fowleri en seis de nueve cuerpos de agua artificiales analizados en Mérida.

La vigilancia se amplió tras la muerte de un instructor de wakeboard que trabajaba en el lago de Plaza La Isla, en septiembre.

Los resultados positivos corresponden al lago de Plaza La Isla; los lagos oriente y principal de Cabo Norte; el del Zoológico del Centenario; el del Gran Parque La Plancha, y el del Parque Ecológico del Poniente.

La autoridad sanitaria estatal ordenó suspender el contacto con el agua en los seis sitios, instalar barreras y avisos preventivos, e iniciar labores de saneamiento con asesoría de especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y del Cinvestav. Los parques y zoológicos permanecen abiertos al público, sin actividades recreativas en el agua.

En los otros tres cuerpos de agua analizados —el lago central de Cabo Norte, el Acuaparque y el lago del Zoológico Animaya— no se detectó la ameba. Las autoridades precisaron que ninguno de los nueve lagos se utiliza para nadar.

La víctima reportada el mes pasado ingresó el 2 de septiembre al Hospital General Regional número 12 del IMSS con deterioro neurológico grave y edema cerebral, y falleció el día 8.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó que la infección por la ameba ‘comecerebros’ causó su muerte; posteriormente, se detectó el microorganismo en muestras del lago donde realizaba sus actividades.

Tras el caso de Plaza La Isla, 361 personas permanecieron bajo vigilancia sanitaria hasta el 4 de octubre, sin que se reportaran infecciones. La revisión continuará en otros cuerpos de agua artificiales y los resultados se darán a conocer conforme estén disponibles.

La ameba Naegleria fowleri habita naturalmente en agua dulce tibia y puede causar una infección cuando el agua contaminada entra por la nariz. No se transmite de persona a persona ni se adquiere por beber agua; por ello, las autoridades recomiendan evitar que el agua de lagos y estanques entre por las fosas nasales.

Las personas que hayan tenido contacto con el agua de estos sitios y presenten fiebre, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómito o rigidez de cuello deben acudir de inmediato a una unidad médica o llamar al 999 947 2198. La reanudación de las condiciones habituales de uso de los lagos afectados dependerá del cumplimiento de las medidas sanitarias y de la confirmación de laboratorio.

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FGR