Lutnick frena acuerdo de México y EU para reducir aranceles al acero, aluminio y autos

Las negociaciones entre México y Estados Unidos para reducir los aranceles al acero, el aluminio y los automóviles mexicanos perdieron impulso luego de que el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, se opusiera a una disminución significativa de los gravámenes, pese a que ambas partes estaban cerca de alcanzar un entendimiento, de acuerdo con fuentes citadas por The Wall Street Journal.

El acuerdo habría permitido reducir las tarifas impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a productos mexicanos y abrir una nueva etapa de conversaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Según el diario estadounidense, funcionarios mexicanos y representantes de la iniciativa privada consideraban que las negociaciones avanzaban favorablemente; sin embargo, las diferencias en materia automotriz y de metales frenaron los acercamientos durante los últimos días.

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El Wall Street Journal informa que las negociaciones arancelarias entre EE.UU. y México se estancaron por la oposición del secretario de Comercio, Howard Lutnick. — JuanC (@cacus) October 16, 2026

Lutnick se ha opuesto a reducir de manera significativa los aranceles de 25 por ciento a los vehículos mexicanos y de 50 por ciento al acero y al aluminio, incluidos productos terminados que utilizan estos materiales. La industria estadounidense del aluminio ha advertido que una disminución de las tarifas podría afectar a las empresas nacionales y provocar pérdidas de empleos.

La postura del secretario de Comercio representa un obstáculo para las conversaciones encabezadas durante meses por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. De acuerdo con las fuentes citadas por The Wall Street Journal, es la segunda ocasión en que Lutnick frena negociaciones avanzadas con un socio de América del Norte.

En agosto pasado, las conversaciones entre Washington y Ottawa también se interrumpieron después de que el funcionario rechazara propuestas para reducir los aranceles al acero, el aluminio y los automóviles canadienses. La disputa derivó en nuevos gravámenes y medidas de represalia que mantienen tensas las relaciones comerciales entre ambos países.

En el caso de México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por mantener el diálogo con Washington y evitar medidas de represalia. El martes pasado reconoció que, pese a los avances acumulados durante el último año, todavía no se ha concretado un acuerdo comercial en materia arancelaria.

La mandataria explicó que Estados Unidos presentó inicialmente una lista de 54 asuntos comerciales, arancelarios y no arancelarios, que se redujo a alrededor de una docena durante las rondas más recientes de negociación.

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MSL