Trudy amenaza al Pacífico mexicano: alertan por inundaciones y deslaves en tres estados

El huracán Trudy amenaza con alcanzar la categoría 4 este fin de semana frente a las costas del Pacífico mexicano, con vientos de hasta 230 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y oleaje peligroso. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que Michoacán, Colima y Jalisco enfrentan un riesgo creciente de inundaciones y deslaves, mientras mantiene abierta la posibilidad de que el fenómeno toque tierra.

De acuerdo con el reporte de las seis de la tarde de este jueves, el ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y avanza hacia el nor-noroeste a una velocidad de nueve kilómetros por hora. Su centro permanece a 380 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y 615 al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

La amenaza podría intensificarse durante las próximas 36 horas, cuando las condiciones atmosféricas favorecerán un fortalecimiento acelerado. Los pronósticos anticipan que Trudy alcanzará la categoría de huracán mayor este viernes y podría registrar su máxima fuerza durante la madrugada del sábado, antes de aproximarse al litoral mexicano.

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🌀 De acuerdo con @conagua_clima, a las 18:00 h, el huracán #Trudy se mantiene en categoría 1, a 380 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 460 km al sur de Lázaro Cárdenas, #Michoacán.



Presenta vientos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el… pic.twitter.com/qZpyYvJ8GD — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 16, 2026

Aunque la trayectoria oficial mantiene el centro del fenómeno sobre el océano, los especialistas no descartan un desplazamiento hacia el este que lo conduzca directamente a tierra. El NHC señaló que algunos modelos meteorológicos contemplan ese escenario, mientras otros prevén que avance de manera paralela a la costa.

Las lluvias representan otra de las principales amenazas para las comunidades del occidente del país. Entre Michoacán, Colima y Jalisco podrían acumularse de 100 a 200 milímetros de precipitación, con registros aislados de hasta 300 milímetros durante el fin de semana, suficientes para provocar inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas.

Para Guerrero, las bandas exteriores del huracán dejarían entre 50 y 100 milímetros, aunque algunas localidades podrían alcanzar 150 milímetros. El organismo estadounidense advirtió sobre la posibilidad de crecidas repentinas en las áreas cercanas al litoral, donde las pendientes pronunciadas incrementan el peligro.

Ante la evolución del fenómeno, las autoridades mexicanas mantienen una vigilancia de huracán desde el norte de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, mientras el tramo costero que se extiende hacia el sur, hasta Zihuatanejo, permanece bajo aviso de tormenta tropical. Estas últimas condiciones podrían comenzar durante las primeras horas del sábado.

El riesgo también alcanza las actividades marítimas. A partir del viernes, las marejadas asociadas con Trudy comenzarán a afectar sectores de la costa suroeste y persistirán durante el fin de semana, con olas de gran tamaño, corrientes peligrosas y posibles inundaciones por el aumento del nivel del mar.

🌊 Durante esta noche y madrugada del viernes 16 de octubre, el huracán #Trudy favorecerá vientos con rachas fuertes y oleaje de 2 a 3 metros en costas de #Guerrero y #Oaxaca.



⚠️ La #CNPC de @SSPCMexico recomienda evitar actividades acuáticas y atender las indicaciones de las… pic.twitter.com/KbaEwMbBl1 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 16, 2026

Según el NHC, los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 35 kilómetros del centro, mientras aquellos equivalentes a tormenta tropical alcanzan un radio de 165 kilómetros. La proximidad del fenómeno al territorio nacional podría provocar afectaciones incluso si su núcleo permanece sobre el Pacífico.

Por otra parte, las observaciones de un avión Cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos detectaron una presión central cercana a 978 milibares. Las imágenes satelitales muestran que Trudy intenta formar un ojo, aunque la presencia de aire seco ha frenado temporalmente su intensificación.

Después del sábado, el pronóstico contempla un debilitamiento progresivo debido a cambios en las condiciones atmosféricas. Sin embargo, la evolución dependerá de su cercanía con tierra firme, pues un desplazamiento hacia mar abierto podría permitirle conservar mayor fuerza durante más tiempo.

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MSL