Es “imprudente” exponer temas de Estado: Monreal

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, ayer en conferencia de prensa.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, calificó como un error que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, hiciera pública una conversación privada que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que este tipo de revelaciones constituyen una imprudencia en la vida política.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sostuvo que la respuesta de la mandataria federal fue prudente y que, por lo que se ha dado a conocer, el diálogo no implica ninguna conducta indebida.

El Tip: EL CEN de Morena llamó a mantener la unidad interna y reivindicó los principios de legalidad, democracia y justicia social que orientan a la 4T fundada por López Obrador.

“Fue un error de la gobernadora hacer pública una conversación que habría sostenido con la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó durante su conferencia de prensa “Legislativa del Pueblo”, en San Lázaro.

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🗳️📌 ARIADNA MONTIEL NO TIENE VÍNCULOS CON EL NARCO: MONREAL



Ricardo Monreal salió en defensa de Ariadna Montiel.



Y es que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la acusó de tener vínculos con el crimen organizado.



"No creo que tenga vínculo alguno con el crimen… https://t.co/dvQ7yf8xKz pic.twitter.com/ziFOv8C4AL — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 23, 2026

Monreal aseguró que, durante sus 48 años de trayectoria en el servicio público, nunca divulgaría una conversación privada con un presidente, secretario de Estado o gobernador, pues consideró que hacerlo resulta imprudente, particularmente cuando se trata de asuntos públicos.

Aunque dijo respetar a Campos Galván, el legislador consideró que la mandataria estatal podría estar atravesando un momento de presión política, al referirse a sus declaraciones sobre las preferencias electorales en Chihuahua.

La gobernadora ha sostenido que su partido se encuentra siete puntos arriba en las mediciones electorales. Sin embargo, Monreal afirmó contar con otros datos que, según dijo, colocan a Morena siete puntos abajo al PAN y favorecen al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

17 Representantes de los Comités Estatales respaldaron a Montiel

“Si en este momento fueran las elecciones, sí estaría ganando Cruz Pérez”, aseguró, sin detallar la metodología, la fecha de levantamiento ni la empresa responsable de las mediciones a las que hizo referencia.

El diputado sostuvo que el resultado de los comicios de 2027 no dependerá de la gobernadora, sino de los ciudadanos de Chihuahua, y consideró que Morena tiene posibilidades de ganar la entidad.

Asimismo, expresó que le gustaría ver a Campos Galván al margen de la contienda partidista, concentrada en los asuntos de su estado y con una relación institucional adecuada con la presidenta de la República.

“Me gustaría ver una gobernadora preocupada por su estado y me gustaría ver una gobernadora con una buena relación con la presidenta de la República”, señaló.

Cuestionado sobre la postura de Campos Galván de que no le preocuparía dejar de hablar con Sheinbaum, Monreal advirtió que la soberbia y la arrogancia son actitudes perjudiciales para el ejercicio del poder.

“Un gobernante tiene que ser humilde y tiene que buscar siempre acuerdos, siempre, siempre, por el bien de su estado”, afirmó.

Monreal rechazó las acusaciones dirigidas contra la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, a quien calificó como una mujer honesta, comprometida con el movimiento y con principios.

El legislador consideró inadecuado el calificativo utilizado contra la dirigente y sostuvo que, si existen pruebas que la vinculen con el crimen organizado, deben presentarse ante el Ministerio Público.

“No creo que tenga vínculo alguno con el crimen organizado”, afirmó, al considerar excesivos los señalamientos.

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MSL