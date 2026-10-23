CDMX entrega 3 mil créditos de vivienda y escrituras en Iztacalco

Familias de la Ciudad de México recibieron un total de 3 mil 317 acciones de vivienda y escrituras de propiedad. El evento, realizado en la alcaldía Iztacalco, requirió un desembolso público de 521 millones de pesos ($MXN) orientado a sectores populares sin acceso a banca comercial.
La estrategia habitacional busca frenar la expulsión de habitantes hacia la periferia urbana, facilitando la construcción dentro de predios familiares mediante esquemas de financiamiento a tasa cero y con asesoría técnica especializada.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que este paquete integra más de 2 mil 380 créditos dedicados al mejoramiento del hogar, lo que equivale a una inversión focalizada de 346 millones de pesos ($MXN).
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“Hacemos realidad el derecho a una casa digna y a un patrimonio legal para toda la vida. Les pido mantener el compromiso de pago para que estos recursos sigan circulando hacia más familias”, enfatizó la mandataria capitalina.
Junto a los financiamientos, las autoridades entregaron 300 escrituras ante notario público. La administración local calcula que el 50 por ciento de los predios en la capital presenta algún tipo de rezago o irregularidad en su documentación legal.
Brugada advirtió que la falta de certidumbre jurídica fomenta los delitos de despojo en las demarcaciones. Ante esto, solicitó a las dependencias locales diseñar un programa accesible de escrituración e instrumentar créditos para este fin.
Por su parte, el secretario de Vivienda de la capital, Inti Muñoz Santini, informó que el 63 por ciento de los apoyos otorgados beneficia directamente a mujeres jefas de familia, concentrando la cobertura en zonas de mayor marginación económica.
Las metas fijadas para el ciclo actual contemplan alcanzar un tope de 20 mil créditos entregados y 10 mil escrituras regularizadas, incorporando la instalación de ecotecnologías para disminuir los gastos operativos de las viviendas.
A lo largo del año, la Secretaría de Vivienda contabiliza 15 mil 488 apoyos autorizados en la capital, con un fondo acumulado que supera los 2 mil 533 millones de pesos ($MXN) destinados a combatir la desigualdad habitacional.
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JVR