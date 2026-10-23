Sheinbaum defiende becas para jóvenes: ‘El pueblo de México con sus impuestos da para que tengan su beca’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que las becas educativas que su gobierno entrega a los jóvenes son posibles gracias al pago de impuestos de la población mexicana.
La mandataria federal encabezó este viernes la entrega de tarjetas para la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior desde el estado de Colima, desde donde destacó que se superara la meta de jóvenes que continuaron con sus estudios en este nivel educativo.
“Sabemos el esfuerzo que significa llevar a los hijos, a los nietos hasta la preparatoria. Piensen solamente una cosa, la beca y su educación la paga alguien, el pueblo de México, porque el pueblo de México con sus impuestos da para que todas y todos los jóvenes de nuestro país puedan tener su beca y puedan tener la mejor educación posible”, expresó.
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Reiteró su desacuerdo con la política de becas anterior en donde sólo se entregaban recursos a estudiantes con calificaciones altas, y dejaba a un lado a aquellos que requerían apoyo para mejorar su desempeño académico.
“Hay quienes nos dicen: ‘¿por qué? Deberían de darlas a los jóvenes que tienen 9 y 10 de promedio para que los demás quieran tener una buena calificación’. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque cuando fui jefa de Gobierno había una beca que era así, se le daba a los que tenían mejor promedio y en vez de que los que tenían menos promedio quisieran estudiar más para tener un mejor promedio”, dijo.
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MSL