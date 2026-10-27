Ya nadie se hace responsable

Llamó la atención que en medio de la crisis en el INE, que derivó en la renuncia de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei, entre partidos se desató una repentina vocación por revisar cómo llegó ella a tener tanto poder. A tres años de distancia, algunos actores en el frente opositor no tardaron en poner su mirada en el senador Pavel Jarero, el morenista que planteó una reserva madrugadora en el Senado que terminó por engrosar las facultades de la sonorense. Esas atribuciones, por cierto, también han sido cuestionadas por oficialistas que ya plantean echarle ojo a los “maxipoderes” y han pedido una sacudida al órgano electoral. Desde MC, la legisladora yucateca Ivonne Ortega aplicó el “se los dijimos”, al reivindicar que su bancada se opuso a elegir a Taddei a través de una tómbola. Y el líder naranja Jorge Álvarez Máynez propuso, para no volver a regarla, un comité de observadores ciudadanos y expertos para elegir a la próxima persona titular del INE. Lo malo es que entre tanto diagnóstico sobre lo que falló, falta escuchar qué responsabilidades asume cada cual.