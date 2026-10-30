Inicia distribución de 47 equipos médicos especializados en 39 hospitales: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el despliegue logístico arrancó formalmente desde el Almacén Central del IMSS ubicado en la alcaldía Azcapotzalco.

El Gobierno de México inició la distribución de 47 equipos médicos de alta especialidad destinados a 39 unidades hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), distribuidas en 19 entidades federativas. Esta medida busca reforzar de manera inmediata la atención en áreas de diagnóstico oportuno y cuidados críticos.

El cargamento inicial contempla 20 aparatos de ultrasonido con tecnología de visualización tridimensional, 17 electrocardiógrafos de alta precisión y 10 monitores de signos vitales multiparamétricos. Estos dispositivos se asignarán prioritariamente a las salas de terapia intensiva para la supervisión constante de pacientes en estado delicado.

Durante el enlace en vivo realizado desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó el arranque de las tareas logísticas desde el Almacén Central del IMSS, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

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“El día de hoy están llegando los primeros equipos para distribuirlos a los hospitales. Son 47 equipos especializados como parte de este programa del IMSS”, señaló la titular del Ejecutivo Federal en la conferencia de prensa matutina.

El director general de la institución sanitaria, Zoé Robledo Aburto, detalló que esta primera dotación representa únicamente el comienzo de una estrategia nacional que contempla la entrega progresiva de un total de 2 mil 917 herramientas médicas.

Robledo puntualizó que la adquisición de este instrumental derivó de las demandas recabadas mediante mesas de trabajo con médicas, médicos, enfermeros y personal técnico, quienes manifestaron las necesidades operativas de mayor urgencia en sus centros laborales.

En el estado de Veracruz, la llegada del material permitirá agilizar la atención especializada. El doctor Daniel Carmona González, director del Hospital General de Zona No. 71 en Veracruz Norte, expuso que los nuevos aparatos facilitarán diagnósticos tempranos en beneficio de las familias de la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el despliegue logístico arrancó formalmente desde el Almacén Central del IMSS ubicado en la alcaldía Azcapotzalco. ı Foto: Especial.

En tanto, en el norte del país, la doctora Itzel Villagrán Maldonado, titular del Hospital General de Subzona No. 17 en Anáhuac, Chihuahua, sostuvo que los monitores y unidades asignadas permitirán identificar con mayor rapidez situaciones de emergencia médica.

Este despliegue se enmarca en la estrategia “12 acciones en 120 días”, un plan integral coordinado por el Gobierno de México para renovar la infraestructura de los hospitales públicos, reducir los tiempos de espera y fortalecer las condiciones operativas de las médicas y médicos del IMSS.

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JVR