Se pierden más de 320 mil empleos en diciembre: IMSS

En diciembre pasado, se perdieron 320 mil 692 empleos formales o 1.4 por ciento a tasa mensual, lo que significó la segunda caída más baja de los últimos 10 años en términos absolutos y la más baja en relativos, sin considerar la contracción en la pandemia por Covid-19, señaló el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al cierre del 2025, se contabilizaron 22 millones 517 mil 076 puestos de trabajo ante el instituto, “cifra máxima” de la que se tiene registro en todos los meses de diciembre; del total sólo 86.9 por ciento fueron permanentes o 19 millones 565 mil 620 mil y el resto, 13.1 por ciento, son eventuales.

El Dato: El salario base de cotización promedio de empleos afiliados al IMSS, al cierre de diciembre de 2025, alcanzó los 627.90 pesos, el más alto para un diciembre registrado.

Asimismo, entre enero y diciembre de 2025 se crearon 278 mil 697 empleos formales o un crecimiento de 1.3 por ciento en la comparación anual, el incremento se dio por un alza de 208 mil 691 puestos permanentes y 70 mil 006 eventuales. La cifra de 2025 es la segunda más baja en los últimos 10 años, por arriba de 2024 cuando sólo fueron 213 mil 993 trabajos.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este sábado Este es el precio del dólar HOY sábado 10 de enero de 2026

“Por segundo año consecutivo el mercado laboral mexicano reportó mínimos históricos de menos 300 mil puestos de trabajos formales creados durante un año. El mercado laboral reportaba un rango de creación de empleo formal entre los 300 mil y 800 mil puestos de trabajo”, indicó Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

0.7 por ciento mensual cayó el registro patronal en diciembre

Y destacó que al año se deben crear entre un millón y un millón 200 mil empleos para que se pueda considerar a la población que se integra al mercado laboral mexicano.

El directivo consideró que la incertidumbre por la política comercial de aranceles que impuso el gobierno estadounidense provocó que la generación de empleo haya ido a la baja en la mayoría de meses, debido a que los empleadores estuvieron en “modo alerta y en pausa” sobre la contratación de personas.

“Un punto importante a destacar es que el reporte de puestos de trabajo formales se vio ampliamente beneficiado gracias a la política de formalización de trabajadores de plataforma que cerró con 206 mil 521 personas en la formalidad”, puntualizó.

Alberto Alesi refirió que, de no haberse integrado a las personas trabajadoras de plataformas digitales, las cifras de creación de empleos serían “más conservadoras o decrecientes. No podemos decir que ha sido un año negativo porque son personas reales que accedieron al sistema nacional de Seguridad Social”.

Por su parte, el IMSS sostuvo que los sectores económicos con la mayor creación de puestos de trabajo a tasa anual fueron el de transportes y comunicaciones con 13.7 por ciento; comercio, 3.1 por ciento; y electricidad con 2.1 por ciento; servicios sociales y comunales, 1.6 por ciento y servicios para empresas, 1.6 por ciento; no obstante, los que registraron mayores contracciones son extractiva, 4.5 por ciento; agropecuario; 3.9 por ciento; construcción, 2.3 por ciento y transformación, 2.1 por ciento.

Y las entidades que tuvieron aumentos anuales de empleos fueron Tlaxcala con 8.0 por ciento; Estado de México, 6.9 por ciento; Ciudad de México, 5.6 por ciento; mientras que las que tuvieron más pérdidas fueron Campeche, 8.3 por ciento; Tabasco, 3.8 por ciento; Coahuila, 2.6 por ciento; y Sonora, 2.4 por ciento.