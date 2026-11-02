CCS en letras de oro, ¿se puede?

Y es de integrantes de los partidos Morena y Movimiento Ciudadano de quienes han salido estos días sugerencias para inscribir el nombre del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Se trata claramente de una propuesta con la que pocos podrían estar en desacuerdo. Aunque un obstáculo distinto parece estar siendo pasado por alto —¿o acaso será que ni lo conocen?— por los legisladores proponentes: resulta que el reglamento vigente del recinto legislativo establece que deben transcurrir al menos 50 años desde el fallecimiento de una persona para que su nombre pueda ser inscrito en ese espacio. Así que de mantenerse esa disposición, esa forma de hacer un reconocimiento a su trayectoria política y aportaciones a la transición se podría concretar hasta 2076. Nos hacen ver que si los legisladores quieren aprovechar el momento y darle viabilidad a sus proyectos, lo primero que deben hacer es ver cómo le hacen para no burlar su propio reglamento. Ahí el dato.

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