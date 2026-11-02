FGR y el caso Ruffo

Y por aquello de las malas interpretaciones, nos comentan, la Fiscalía General de la República salió ayer a aclarar la situación del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, luego de la suspensión definitiva que una jueza federal le otorgó, como parte de un juicio de amparo interpuesto por sus abogados. Dijo la institución, a cargo de Ernestina Godoy, que, no obstante el recurso legal, la investigación continúa contra el exmandatario panista, vinculado a proceso por su posible participación en delitos en materia de hidrocarburos. Además, puso énfasis en que la suspensión otorgada no significa el fin del proceso penal que corre y su único efecto es que se suspenda de manera momentánea el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que se resuelva el juicio de amparo. Es decir, que no inicie la etapa de juicio oral hasta en tanto no se determine lo conducente. Nos dicen que el aviso de la FGR, a medio puente, por cierto, impidió a algunos celebrar la medida. Pendientes.