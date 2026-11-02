Raspón a Corral… desde Morena

Y no es por amarrar navajas, nos dicen, pero resulta que ayer el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, lanzó un comunicado para reforzar la narrativa de que Guadalupe Taddei —quien la semana pasada renunció al INE envuelta en un escándalo de presunta corrupción— no tiene nada que ver con Morena. Y además que la red de empresas con las que se le vincula a través del empresario Alfredo Hernández Casillas en el pasado fue contratada por OPLE de estados con gobiernos emanados del PRIAN. Bueno, pues resulta que el quinto punto de ese comunicado se refiere a una lista en la que señala de manera literal que “Chihuahua con Corral (33.9 con pliego de la ASF)”: o sea se anota el monto de contratación y la observación que generó del órgano auditor. Parece que el legislador morenista al lanzar el trancazo obvió que hoy Javier Corral es parte de la bancada de Morena en el Senado. No se entiende por qué mencionar al legislador, por cierto, si a quien se refería, o al menos así se da a entender, era al OPLE. Uf.