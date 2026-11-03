Ven en Trump y CJNG depredadores de prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ingresó por primera vez a la lista de los 33 “depredadores de la libertad de prensa” de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), donde también figura el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos del crimen organizado mexicano.

La coincidencia reúne a dos actores enfrentados en materia de seguridad, pero a quienes RSF señala por sus acciones contra el periodismo. Aunque sus métodos y responsabilidades son distintos, el organismo considera que ambos representan amenazas para el ejercicio de la libertad de información, aunque los ubicó en categorías distintas: Trump aparece en el ámbito político el CJNG figura en el apartado de seguridad por la violencia que ejerce.

El Dato: Entre las amenazas contra la prensa por poner en peligro la seguridad de sus profesionales repiten este año las Fuerzas de Defensa de Israel y el Partido Comunista Chino.

El organismo internacional cuestionó las acciones del mandatario estadounidense contra los medios de comunicación. Le atribuyó ataques verbales, intimidación judicial, represalias administrativas y restricciones de acceso a la Casa Blanca y al Pentágono para periodistas de medios críticos.

TE RECOMENDAMOS: Gobernadora rechaza señalamientos Maru Campos revira a Morena por críticas sobre Alito

“Sus ataques contra la prensa superan cada vez más el marco de la retórica y de las políticas públicas para traducirse en restricciones físicas impuestas a los periodistas. Ha multiplicado los ataques para reducir el periodismo a comunicación política”, subrayó el organismo.

En la lista anual de 2026, Trump figura con otros dirigentes que ya estaban en ediciones anteriores y que han seguido utilizando el aparato del Estado para amordazar a los medios, como los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; Nicaragua, Daniel Ortega, junto a su mujer, Rosa Murillo, o de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko.

En el caso de nuestro país, identificó al CJNG como uno de los grupos responsables de imponer la denominada “ley del silencio” contra el periodismo, mediante amenazas, secuestros, torturas y asesinatos para controlar la información en los territorios donde mantiene presencia. También advirtió de los riesgos que enfrentan los reporteros locales que investigan las actividades del crimen organizado y sus posibles vínculos con las autoridades.

5 Estados concentran la mitad de los crímenes

La organización advirtió que, desde principios de año, el crimen organizado ha asesinado a casi un comunicador al mes en un país que ocupa el lugar 122 de 180 naciones en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.

México acumula 169 asesinatos de periodistas entre 2006 y 2026, de los cuales 166 corresponden a profesionales que ejercían su labor en el ámbito estatal o municipal, equivalentes al 98 por ciento. Al menos 34 víctimas sufrieron tortura antes de morir, una práctica que identifica como mecanismo de intimidación contra quienes investigan las actividades de organizaciones criminales.

Sólo durante 2026, ocho periodistas que cubrían información local perdieron la vida, según el recuento que RSF publicó el pasado 20 de octubre. La cifra mantiene un promedio cercano a un homicidio mensual, mientras los ataques afectan principalmente a reporteros que investigan delitos, corrupción, seguridad pública y asuntos políticos en sus comunidades.

De los 169 asesinatos que documentó la organización durante las últimas dos décadas, 168 permanecen sin esclarecimiento completo, debido a que las investigaciones no han permitido identificar a los autores intelectuales o establecer los motivos de los crímenes. A este escenario se suman 24 periodistas que continúan desaparecidos, de un total de 43 casos registrados en el mismo periodo.

El Tip: EU declaró al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

Al describir los mecanismos que utiliza el CJNG para controlar la cobertura informativa, RSF señaló que el grupo criminal recurre a la violencia para impedir la publicación de información sobre sus actividades y sus posibles vínculos con autoridades. La organización estuvo bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, hasta su muerte durante un operativo federal el pasado 22 de febrero.

Tras esa operación, la violencia contra la prensa volvió a manifestarse durante los bloqueos y enfrentamientos que ocurrieron en distintas entidades del país. RSF documentó ocho casos de periodistas que sufrieron amenazas, agresiones físicas o el despojo de sus herramientas de trabajo mientras informaban sobre los acontecimientos. Entre los incidentes identificó disparos contra vehículos de medios de comunicación, golpes, robos de cámaras y teléfonos celulares.

Otra de las conclusiones apunta a la participación de distintos grupos delictivos en la violencia contra la prensa. Al revisar los homicidios de las últimas dos décadas, identificó referencias recurrentes a Los Zetas, el CJNG y el Cártel de Sinaloa, aunque la falta de esclarecimiento judicial impide establecer responsabilidades individuales en la mayoría de los expedientes.

La violencia persiste pese a la existencia de mecanismos institucionales de protección. De acuerdo con las cifras que recopiló la organización, 701 periodistas contaban con medidas federales de seguridad al 31 de agosto de 2026. Sin embargo, el 15 por ciento de los comunicadores asesinados entre 2012 y este año tenía algún tipo de protección, desde cámaras de vigilancia hasta escoltas.

Reporteros Sin Fronteras presentó el pasado 22 de octubre una evaluación de los compromisos que asumió el Gobierno de México para mejorar las condiciones del ejercicio periodístico. El análisis concluyó que sólo 27 por ciento de las 22 medidas registró algún avance, sin resultados significativos.

Frente a este panorama, el organismo pidió al Estado mexicano una respuesta nacional de emergencia que involucre a las autoridades federales, estatales y judiciales. También reclamó investigaciones capaces de identificar tanto a quienes ejecutan los ataques como a las personas que los ordenan, ante un escenario en el que el crimen organizado mantiene su capacidad para imponer la denominada “ley del silencio” en distintas regiones del país.