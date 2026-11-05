Otro Duarte en problemas

Y parece que el apellido Duarte volvió a aparecer en los reportes policiacos de Chihuahua, aunque esta vez no por el exgobernador César Duarte, sino por su hermano Alejandro, quien fue detenido en Parral por elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Resulta que, según el reporte oficial, el hombre circulaba en una camioneta cuando los agentes le encontraron tres envoltorios con cocaína, 11 cigarrillos de marihuana y 11 cartuchos calibre .45 de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El asunto no deja de llamar la atención porque su hermano, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, permanece recluido en el penal del Altiplano y enfrenta procesos por presunto lavado de dinero, peculado y asociación delictuosa. Por supuesto, se trata de expedientes distintos y no hay elementos para relacionar los hechos, pero vaya que aquella familia sigue dando noticias en los tribunales y ahora también en las calles de Parral. Uf.