¿Pisan los talones a Taddei?

Nos hacen ver que el cerco alrededor de Guadalupe Taddei empieza a cerrarse, y no precisamente por las críticas de la oposición. Resulta que la Unidad de Inteligencia Financiera, según se informó, ya congeló las cuentas de la exconsejera presidenta del INE, en una operación que la alcanzó a ella, a otras 24 personas y a 15 empresas relacionadas con proveedores de materiales electorales. Lo grave de todo esto, nos explican, es que el asunto no se quedó en el bloqueo bancario, pues la UIF también presentó una denuncia por estos indicios ante la FGR. Todo esto ocurre mientras la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control del árbitro electoral siguen investigando una red de contrataciones que, según las investigaciones, movió miles de millones de pesos por años. Por cierto, ayer se conoció también que quien fue en su momento la segunda al mando del INE de Taddei, Claudia Arlett Espino, renunció al cargo que tenía en Chihuahua, después de que apareciera en un video con uno de los proveedores señalados. ¿Qué seguirá?