CSP ve un margen para abaratar las elecciones

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó los nuevos lineamientos de contratación anunciados la víspera por el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerarlos como una apertura a la competencia entre proveedores que podría reducir el costo de los comicios.

En conferencia de prensa, consideró que estas nuevas normas permitirán que el árbitro electoral o que los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) adquieran los insumos con otros fabricantes mexicanos, como lo son el mobiliario que se utiliza en las casillas electorales, para que, de esta forma, los contratos dejen de concentrarse en la misma red empresarial, como recientemente se encontró.

“El Consejo General del INE estableció nuevos lineamientos de contratación, que es muy importante. Porque hay productos o bienes que contratan los institutos, los Oples y el INE, que pueden fabricar muchos fabricantes en México: las urnas, las mamparas, y otras cosas que se usan para la elección, que no tendrían por qué haber estado vinculadas con una sola empresa o dos empresas. Entonces, qué bueno que va a haber nuevos lineamientos para abrir la competencia ahí donde es posible abrirla”, dijo.

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Señaló que se deberá mantener la calidad requerida para las jornadas electorales, en cuanto a la seguridad de las boletas, aunque recordó que ésta regularmente son impresas en los talleres del Estado.

El Dato: El miércoles, el Consejo General avaló implementar el Sistema de Contabilidad en Línea, herramienta tecnológica que permitirá fortalecer la fiscalización de los recursos.

Además, reafirmó su llamado a “sanear” las contrataciones a cargo del organismo, pues de esa manera también se conseguirá que las elecciones reduzcan su costo: “Lo que sí creo es que estos negocios al amparo de distintas presidencias del INE y de las Oples deben sanearse. Probablemente hasta más baratas van a salir las elecciones, o menos costo. Entonces, eso me parece que es fundamental. Y obviamente, pues la certeza de la elección”.

Respecto al proceso pendiente para nombrar a la consejera presidenta del INE, descartó emitir alguna opinión, ya que eso es tarea del legislativo: “No me toca opinar con eso. ¿No todos dicen que es autónomo, que no tendría que opinar la Presidenta? Que decida la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados debe decidir, no me corresponde a mí opinar sobre la presidencia del INE”.

Respecto a la renuncia de uno de los hijos de Guadalupe Taddei, como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, comentó que esto no implica que todos los familiares de la exfuncionaria del INE deban de proceder de la misma manera, pues eso dependerá si están involucrados en la indagatoria sobre los contratos irregulares.

Rechaza intención de intervenir en comicios

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó haber intervenido de alguna forma en las elecciones del próximo año, y señaló que no ha cometido acciones que incidan en la contienda; sin embargo, dijo que eso lo tendrá que valorar el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Pues no, no he participado en la elección. Ya que lo determine el INE. Pero no hemos participado de ninguna manera”, dijo en conferencia de prensa.

Lo anterior, luego de que el partido Somos presentó una denuncia a raíz de los señalamientos de la mandataria sobre el presunto vínculo de sus integrantes con los empresarios que acapararon durante tres décadas los contratos del INE. Recordó que, aunque el proceso electoral del 2027 ya comenzó, la temporada de campañas iniciará hasta marzo próximo.

La titular del Ejecutivo federal, ayer ı Foto: Cuartoscuro

La mandataria reafirmó su plan para presentar nuevamente una reforma electoral después de los comicios de 2027. Recordó que entre los objetivos principales está reducir el presupuesto a los partidos y acabar con la designación directa de las candidaturas plurinominales, para que éstas sean elegidas por la ciudadanía y no por las dirigencias partidistas.

“Ustedes saben que yo presenté una reforma electoral que no pasó. El objetivo principal era cambiar el esquema de elección de los plurinominales, que no lo definieran las cúpulas de los partidos políticos. Y disminuir el costo de las elecciones al pueblo de México o el costo que paga el pueblo por las elecciones”, dijo.

No obstante, comentó que también se entrará al debate para “descentralizar” algunas funciones que hoy mantiene el INE, como los nombramientos de los consejeros estatales, o valorar si es necesario que los Oples continúen existiendo.

“Una vez que pase la elección del 27 vale la pena discutir la concentración de poder en el INE, de los organismos, del nombramiento de los organismos electorales estatales. Y si ya está federalizado también, si valen la pena los organismos estatales o no, que son dos opciones distintas. Pero ya tendría que ser una discusión nacional. Ya no estamos en el tiempo en este momento de poder proponer nada en particular, tendría que ser después de la elección”, reiteró.