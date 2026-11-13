México y Perú refuerzan cooperación para investigar violencia contra mujeres y trata de personas

México y Perú revisan protocolos de atención a víctimas de violencia y trata

La Fiscalía General de la República (FGR) y representantes del sistema judicial de Perú intercambiaron estrategias para investigar delitos de violencia contra las mujeres, trata y tráfico de personas, con especial atención a los mecanismos de rescate de víctimas, obtención de órdenes de aprehensión y desarticulación de organizaciones criminales.

Durante un encuentro en el Parque Nacional de la Justicia, funcionarios del Poder Judicial peruano y fiscales del Ministerio Público conocieron los procedimientos que México aplica en materia de investigación penal, atención a personas afectadas y acceso a mecanismos judiciales con perspectiva de género.

El fiscal especializado de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, planteó la necesidad de fortalecer la colaboración entre ambos países frente a fenómenos delictivos que trascienden las fronteras. “Tenemos fenómenos comunes que no reconocen fronteras porque sabemos cómo se desarrolla hoy la criminalidad”, expresó ante la delegación extranjera.

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Las autoridades también abordaron los mecanismos para identificar redes de explotación, localizar a quienes sufren estos delitos y reunir elementos que permitan sustentar procesos penales. La exposición incluyó experiencias sobre coordinación institucional y estrategias contra estructuras criminales.

La #FGR sostuvo una reunión de trabajo con una delegación del #Perú, integrada por funcionarios del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público, con el objetivo de intercambiar experiencias y mejores prácticas en atención, investigación y judicialización de los delitos de… pic.twitter.com/H8mbswOBzd — FGR México (@FGRMexico) November 14, 2026

A través de sus distintas áreas, la FGR presentó las políticas internas que utiliza para incorporar la igualdad sustantiva en sus procedimientos, además de los programas de capacitación y las medidas de atención a víctimas.

Los participantes destacaron la importancia de contar con diagnósticos actualizados, estadísticas desagregadas, recursos presupuestales y personal especializado.

Por parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), los representantes mexicanos explicaron las técnicas de trabajo de campo, entrevistas y colaboración con el Ministerio Público. Entre los aspectos que expusieron figuraron el uso de intérpretes cuando las circunstancias lo requieren, la adaptación del lenguaje a cada persona y la prevención de prejuicios durante las diligencias.

Ana Dulce Aguilar García, directora ejecutiva del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), señaló que el intercambio también ofrece oportunidades para revisar las prácticas nacionales a partir de otras experiencias.

“El intercambio que tenemos hoy con personas tan especializadas como las que están aquí del Perú, es también importante para México”, sostuvo.

La representante del organismo resaltó las características culturales que comparten ambas naciones y la utilidad de contrastar sus mecanismos de procuración de justicia. El CEJA participó en la organización de las actividades junto con la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).

Thomas Hellmann, director del proyecto de esta última institución, destacó que las visitas a dependencias federales y estatales permiten conocer diferentes modelos de operación, así como ampliar las capacidades técnicas de quienes intervienen en los procedimientos judiciales.

Como parte de las conversaciones, las delegaciones examinaron un esquema de atención centrado en las víctimas, con criterios de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad, además de la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación administrativa.

El encuentro forma parte de un intercambio de experiencias entre instituciones mexicanas y peruanas, con acompañamiento de organismos internacionales, para revisar procedimientos de investigación, protección de víctimas y acceso a la justicia.

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MSL