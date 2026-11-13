Seguridad nacional suma a Corte y Defensa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Secretaría de la Defensa implementaron un programa de capacitación en materia de seguridad nacional, en el que participan 50 personas servidoras públicas de áreas jurisdiccionales del máximo tribunal, con el propósito de fortalecer sus herramientas de análisis e intercambiar conocimientos sobre los desafíos del país.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, encabezaron la inauguración del Curso Introductorio de Seguridad Nacional, realizada en la sede del alto tribunal.

Durante el acto, Aguilar Ortiz señaló que esta iniciativa permitirá a los participantes profundizar en el conocimiento de la seguridad nacional, así como enriquecer el análisis de los asuntos que conoce la Suprema Corte.

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Destacó, además, que la nueva etapa de la justicia requiere formación continua y una visión integral de los desafíos nacionales, por lo que consideró que el intercambio académico con otras instituciones del Estado, como el Colegio de la Defensa Nacional (Codenal), contribuye a fortalecer las capacidades de las personas servidoras públicas.

Esta primera edición se desarrollará del 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2026. El programa contempla cinco sesiones, tres presenciales y dos virtuales, cada una con una duración de una hora.

Como parte de las actividades académicas, el general brigadier ingeniero en Comunicaciones y Electrónica de Estado Mayor, Marco Antonio Domínguez Sánchez, impartió la conferencia Doctrina de la Seguridad Nacional.

Por parte de la Defensa participaron el fiscal general de Justicia Militar, general de Brigada de Justicia Militar Alejandro Ramos Flores, y el director del Colegio de la Defensa Nacional, general de Ala Piloto Aviador de Estado Mayor José Ernesto San Román Águila. En representación de la SCJN asistió Orlando Aragón Andrade, director general del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos.