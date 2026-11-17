Nos hacen ver que dejó un muy buen sabor de boca la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum en APEC CEO Summit, el foro empresarial organizado en el marco de la Cumbre de los Países Asia-Pacífico, que se realiza en China. Y es que la mandataria no ha perdido la oportunidad de proyectar en el concepto de prosperidad compartida la idea de que el beneficio económico de unos, hablando incluso de naciones, no debe ir en detrimento del de otros. Nos hacen ver que sin dejar de destacar la vocación social de su gobierno, con indicadores de bienestar, destacó también los incentivos y certidumbre que nuestro país ofrece a la inversión privada, en un modelo en el que recursos, visión estratégica y talento mexicano son motor de desarrollo.