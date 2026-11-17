Lorenzo Córdova, extitular del INE, durante una conferencia magistral el 30 de julio de 2025.

Los exconsejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita, revelarán mañana un posicionamiento conjunto en respuesta a los señalamientos que buscan responsabilizar a Córdova por la crisis del órgano electoral, derivada del caso de presunta corrupción con proveedores que culminó con la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala.

En paralelo, cerca de 600 académicos, investigadores, exautoridades electorales, juristas, políticos, periodistas e intelectuales de México y otros países suscribieron el pronunciamiento “Defensa del INE”, en el que expresaron su solidaridad con Córdova Vianello y cuestionaron las acusaciones difundidas en su contra desde el Gobierno federal, el Legislativo y otros actores políticos.

La defensa del exconsejero ocurre en medio de la controversia por la red de proveedores de materiales electorales vinculada a empresas de los hermanos Hernández Casillas, que obtuvo contratos millonarios en el instituto y en organismos electorales locales.

33 Renuncias acumula el órgano tras crisis por contratos

El Gobierno federal sostiene que las firmas acumularon más de dos mil millones de pesos en contratos en el INE y en 23 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), y ha cuestionado la actuación de la administración anterior frente a la concentración de adjudicaciones.

Distintas versiones e informes derivados de las indagatorias sobre las licitaciones han buscado atribuir parte de la responsabilidad política y administrativa a Lorenzo Córdova, quien encabezó el instituto entre 2014 y 2023, por la consolidación de ese grupo empresarial durante esos nueve años.

Córdova ha rechazado los señalamientos y los ha calificado como una estrategia de distracción para desviar la atención de las irregularidades detectadas durante la gestión de Taddei. Sostiene que su administración fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por el Órgano Interno de Control (OIC) sin que se acreditaran desvíos de recursos ni irregularidades graves como las que ahora se le atribuyen. Añade que las contrataciones de los organismos locales corresponden a instituciones autónomas y no dependen del INE.

Los firmantes cuestionaron que, desde posiciones de poder, se atribuyan presuntas irregularidades a Lorenzo Córdova sin que, afirmaron, existan pruebas que las sustenten.

“Nos preocupa que, cuando existen señalamientos graves que involucran a otros actores y que corresponde a las autoridades competentes esclarecer, desde posiciones de poder se difundan acusaciones sobre supuestas irregularidades atribuidas a Lorenzo Córdova Vianello sin que exista evidencia alguna que las sustente”, expusieron.

Reconocieron su contribución a la democracia mexicana y su compromiso con la autonomía de las instituciones electorales. Advirtieron que los cuestionamientos alcanzan también a quienes han encabezado el INE y el IFE.

“El INE es resultado de décadas de esfuerzos colectivos por asegurar elecciones libres, competencia política equitativa y respeto al voto”, sostuvieron.

Además, llamaron a la Presidenta Sheinbaum, gobernadores, senadores y diputados a “detener las descalificaciones que menoscaban al INE”, y defendieron el derecho de Córdova a participar en el debate público sin intimidación. Reiteraron que la autonomía, capacidad técnica y credibilidad constituyen un patrimonio democrático que debe preservarse.

Entre los firmantes destacan figuras que han encabezado o integrado autoridades electorales: José Woldenberg, primer presidente del IFE con autonomía constitucional; Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del IFE; María Marván Laborde, exconsejera presidenta provisional del IFE y exconsejera del INE; Jacqueline Peschard; Ciro Murayama, exconsejero del INE; Beatriz Claudia Zavala Pérez y Alejandra Latapí Renner. También suscribieron el exministro José Ramón Cossío Díaz; Javier Laynez Potisek, ministro en retiro; Diego Valadés, de la UNAM; Luis Raúl González Pérez, expresidente de la CNDH; Leticia Bonifaz Alfonzo y Jesús Orozco Henríquez, exmagistrado electoral.

En el ámbito político aparecen el diputado federal Santiago Creel Miranda; Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial del PRI; Arturo Núñez Jiménez, exgobernador de Tabasco; Jesús Zambrano, exdirigente del PRD, y Demetrio Sodi de la Tijera. Del ámbito intelectual y periodístico: Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta, Raúl Trejo Delarbre, Ivonne Melgar, Diego Petersen Farah, Fernanda Familiar, Rafael Pérez Gay y Carlos Bravo Regidor.

Entre los académicos, Roger Bartra, Javier Aparicio, Arturo Espinosa Silis, Flavia Freidenberg, Mauricio Merino, Sergio López Ayllón, Adam Przeworski y Daniel Zovatto, además de especialistas de la UNAM, el CIDE, la UAM, el Cinvestav, El Colegio de México, el ITESO y universidades de Argentina, Colombia, Italia, España, Estados Unidos, Australia y Perú.