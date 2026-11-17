Nos adelantan que este miércoles expresidentes del IFE y del INE fijarán una postura conjunta sobre la crisis del árbitro electoral tras la salida de la muy cuestionada Guadalupe Taddei. Por ahora, uno de los que participarán se abstuvo de detallar de qué va el pronunciamiento, aunque claramente no será difícil predecirlo. Por lo pronto, ya se han conocido posturas que varios han planteado por separado: Lorenzo Córdova ha dicho que está dispuesto a que vuelvan a auditar su gestión y Luis Carlos Ugalde, otro de los exárbitros, pidió investigar también a otros funcionarios y a las empresas involucradas. También ya es del dominio público que la Auditoría Superior revisará contratos de las últimas dos décadas. Hay quien considera que el pronunciamiento unificado puede tener también un enfoque propositivo, que busque un arropo ciudadano amplio, en el que se establezca un camino de restauración de la confianza en el INE. Pendientes.