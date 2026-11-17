Nos recuerdan que los resquemores del PT con Morena no son exclusivos de Michoacán. El partido de la estrella también está agitando el avispero en Nuevo León, donde ya puso a Jesús Elizondo frente a Clara Luz Flores en la disputa por coordinar a la 4T en esa entidad. Acompañado por el dirigente nacional del partido, Alberto Anaya, el diputado local aseguró que el acuerdo con los morenistas prevé medir a ambos perfiles. Según explicó, se trata de la siguiente etapa del proceso entre aliados, tras la encuesta interna que ganó Clara Luz. El anuncio lo hicieron los petistas y en la rueda de prensa no hubo representantes de Morena, ninguno. Así que tocará esperar si, como en el caso michoacano, alguna o algún dirigente guinda no sale a deslegitimar el plan alternativo petista, aunque eso signifique seguir abriéndole grietas a una posible coalición.