La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) busca plantear a las autoridades mexicanas una campaña que difunda la contribución económica y social de las personas migrantes para combatir la estigmatización.

En entrevista con La Razón, Humberto Soto de la Rosa, jefe de la Unidad de Desarrollo Social del organismo en nuestro país, señaló que esta población representa apenas 0.88 por ciento de los habitantes del país y aporta 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Explicó que las restricciones fronterizas estadounidenses modificaron las expectativas de quienes ingresan a territorio mexicano, pues mientras en 2024 el 76 por ciento de los migrantes entrevistados manifestaba que su intención era continuar hacia Estados Unidos, para septiembre de 2025 esa proporción había disminuido a 28 por ciento.

Esta situación, señaló, “provocó un incremento de las estancias superiores a seis meses y de los planes de permanencia en México, por lo que consideró necesario que el Gobierno mexicano comience a diseñar políticas públicas que permitan incorporar productivamente a esta población”.

Tras su ponencia “Migrantes, caracterización y contribución a la economía”, realizada en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Soto de la Rosa expuso que la población migrante representa 0.88 por ciento de los habitantes del país, pero contribuye con 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El especialista destacó, además, que “esta aportación económica podría ser todavía mayor si se avanzara en la formalización laboral de los extranjeros que trabajan en México, debido a que una parte importante se encuentra en la informalidad y no existen suficientes datos para dimensionar plenamente su participación económica”.

Además, sostuvo que, pese a la estigmatización que enfrentan, las personas migrantes muestran un desempeño laboral positivo. Como ejemplo, mencionó “el programa de incorporación laboral de FEMSA, cuyos representantes han señalado que los trabajadores migrantes destacan por su puntualidad, cuidado y eficiencia en sus actividades”.

El responsable de la Cepal también identificó distintos perfiles de población extranjera que permanece en México. Mientras quienes cuentan con una situación migratoria regular se incorporan principalmente a actividades agrícolas, servicios, comercio, construcción y manufactura, quienes se encuentran en condición irregular participan en el sector agropecuario y paulatinamente en servicios y comercio.

En tanto, precisó que “67 por ciento de la población refugiada trabaja en la informalidad, lo que evidencia los obstáculos que enfrenta este sector para acceder a empleos con mejores condiciones”.

Ante este panorama, Soto de la Rosa consideró conveniente “invertir en programas de inserción productiva para quienes inicialmente pretendían llegar a Estados Unidos, pero que ahora podrían establecerse en México”.

Asimismo, adelantó que la Cepal busca plantear a las autoridades mexicanas “una campaña para combatir la estigmatización de las personas migrantes, a partir de información que permita visibilizar su contribución económica y social al país”.