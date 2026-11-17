El senador de Morena Raúl Morón afirmó que esta semana comenzaría la revisión de la metodología para una segunda encuesta que definiría quien coordinará la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán. Sostuvo que Morena y el PT acordaron realizar la medición en octubre, en una reunión con Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.

En respuesta, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, descartó repetir las encuestas para definir a sus coordinadores estatales y distritales rumbo a las elecciones de 2027, pese a las inconformidades que persisten en algunas entidades, particularmente en Michoacán, donde militantes y aliados han cuestionado los resultados de los procesos internos.

Asimismo, sostuvo que los resultados son públicos y que los aspirantes conocieron previamente las reglas y el método de selección, por lo que no existe intención de reabrir las mediciones.

El Dato: Grecia Quiroz denunció penalmente a Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos, ante la FGE, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Carlos Manzo.

No obstante, Morón sostuvo que el compromiso se alcanzó en octubre pasado, durante una reunión en la que participaron Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, y Citlalli Hernández. Afirmó que su equipo no tuvo constancia de que se realizara el levantamiento de la encuesta cuyo resultado favoreció al exfiscal michoacano Carlos Torres, perfil cercano al gobernador Alfredo Ramírez.

El senador aseguró que la nueva medición podría realizarse una vez que se defina la metodología, proceso que, aseguró, comenzaría a revisarse esta semana.

La afirmación de Morón contrasta con la postura que han sostenido otros integrantes de Morena. La semana pasada, Carlos Torres Piña aseguró que no tenía conocimiento de algún acuerdo para reponer la encuesta que lo colocó al frente de las preferencias para encabezar los trabajos del partido en Michoacán.

En un acto político realizado el domingo en Morelia, el senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, instó a la dirigencia del partido para que se repita la encuesta de designación en la entidad para que se sepa con certidumbre quien es el que tiene la mayoría de las preferencias. Al respaldar abiertamente a Raúl Morón, y cuestionó abiertamente el proceso que, en septiembre, designó a Torres Piña como coordinador territorial estatal.

El episodio, difundido en video por redes sociales, se suma a semanas de choques públicos entre Morena y el PT sobre la viabilidad de repetir la encuesta que dio el triunfo al exfiscal del estado que lideró las investigaciones del caso Manzo en su mayor parte.

“La unidad no se puede construir con un proceso cuestionado. La unidad se debe dar con plena legitimidad de que quien encabece el movimiento sea quien apoye el pueblo en Michoacán. Vengo del futuro y veo a Raúl Morón encabezando al pueblo de Michoacán. Lo acabo de ver en la cueva del neofascismo en Uruapan, que lo vamos a recuperar para el movimiento”, aseguró Noroña, en alusión a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, quien está posicionada en los primeros lugares de las encuestas rumbo a las elecciones de 2027 en la entidad.

En entrevista radiofónica, Hernández reconoció que existen diferencias entre Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, derivadas de los procesos internos y de la definición de candidaturas, pero aseguró que las dirigencias mantienen reuniones semanales para avanzar en la construcción de la coalición electoral.

Explicó que recientemente se intensificaron los encuentros con ambos partidos, debido a que ya comenzó el calendario de preparación electoral en las entidades y deben concretarse los convenios de alianza. Como ejemplo, mencionó la solicitud de convenio común presentada con el PT y el Verde para Guerrero.

Hernández Mora reconoció que la relación con el PT implica discusiones y críticas, al tratarse de dos partidos con origen de izquierda, pero aseguró que existe un espacio de diálogo entre las dirigencias nacionales para resolver las diferencias que no incluyen coordinador parlamentario petista, Reginaldo Sandoval.