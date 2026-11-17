Los accidentes viales cobraron alrededor de 45 vidas diarias en México durante 2025, casi dos por hora, con los hombres y los jóvenes como las principales víctimas. En total, estos hechos ocasionaron aproximadamente 16 mil 500 fallecimientos y concentraron más de cuatro de cada 10 decesos no ligados a una enfermedad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El informe Estadísticas de Defunciones Registradas 2025 reveló que los percances de transporte representaron 42.6 por ciento de las 38 mil 769 defunciones accidentales que contabilizó a nivel nacional. Esto equivale a aproximadamente una víctima de tránsito por cada dos personas que murieron a consecuencia de otros accidentes.

Dentro de las principales causas de mortalidad, los accidentes en su conjunto ocuparon el quinto lugar nacional, por debajo de las enfermedades del corazón, la diabetes, los tumores malignos y los padecimientos del hígado. Entre los hombres alcanzaron la cuarta posición, con 29 mil 873 defunciones, mientras que entre las mujeres quedaron en el octavo sitio, con ocho mil 863.

El Dato: De acuerdo con la organización Compensa a Víctimas A.C. y cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, más de 15 mil personas mueren cada año en México por siniestros viales.

El contraste por sexo resultó todavía más marcado en los accidentes de transporte. Los hombres concentraron ocho de cada 10 fallecimientos por esta causa, una diferencia superior a cuatro víctimas masculinas por cada femenina.

La edad también marcó la distribución de las muertes. De acuerdo con el desglose del Inegi, las personas de 15 a 24 años concentraron 23.6 por ciento de los decesos por esta causa y las de 25 a 34 reunieron otro 21.4 por ciento. En conjunto, ambos grupos representaron alrededor de 45 de cada 100 víctimas con información de edad y sexo.

El patrón de fallecimientos por accidentes viales también presentó diferencias significativas por día y hora.

792 Mil 187 defunciones registró el Inegi durante 2025

Los domingos concentraron el mayor número de víctimas, seguidos de los sábados y lunes. En cuanto a los horarios, la medianoche y las ocho de la noche presentaron las mayores proporciones dentro de los datos.

Un informe de la Secretaría de Salud amplía el diagnóstico sobre la mortalidad vial en México, al identificar a los jóvenes entre las principales víctimas y documentar el aumento de fallecimientos entre quienes se desplazan en motocicleta.

La dependencia señaló que el crecimiento de este medio de transporte no ha tenido un avance equivalente en infraestructura segura, vigilancia vial, uso de cascos certificados y medidas de protección. También planteó fortalecer un modelo de seguridad que considere las condiciones de las calles y carreteras, además de las conductas individuales.

Un análisis de la Fundación Aleatica para la Seguridad Vial, con datos de corte para septiembre de 2026, reveló que las muertes de motociclistas en México aumentaron más del doble en la última década, al pasar de dos mil 620 en 2015 a seis mil 749 en 2024. Durante ese periodo, las lesiones graves también registraron un incremento de magnitud similar hasta alcanzar los 31 mil 940 casos.

Bosco Martí, presidente de la Fundación Aleatica, advirtió que “la seguridad vial sigue siendo una emergencia de salud pública” y planteó fortalecer las decisiones basadas en evidencia, la infraestructura y la coordinación entre autoridades para reducir las víctimas.

NUEVO MAPA. El panorama de mortalidad coincide con la reciente actualización de la base georreferenciada de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS), mediante la cual el Inegi identificó las calles, avenidas y cruces donde ocurrieron siniestros durante el año pasado.

Más allá del número de víctimas, la nueva herramienta cartográfica permite identificar los siniestros más graves, así como distinguir atropellamientos, choques con motocicletas y percances con múltiples fallecidos. Su cobertura comprende 201 municipios y ofrece información sobre las fechas, los horarios y los puntos donde ocurrieron los hechos.

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Las estadísticas nacionales de ATUS revelaron que durante 2025 los accidentes en zonas urbanas y suburbanas aumentaron en cinco mil 442 casos respecto al año anterior. En contraste, las muertes registradas en el lugar de los percances disminuyeron en 85 víctimas. Estas cifras no incluyen los siniestros ocurridos en carreteras federales ni a quienes fallecieron después del accidente.

Al revisar la distribución territorial de las víctimas, Ciudad Juárez, Chihuahua, destacó como el municipio con más fallecimientos por accidentes viales, con 69 casos. Entre las ciudades con mayor incidencia también figuraron Monterrey, León, Chihuahua capital y Guadalajara, con más de 57 víctimas cada una.

Otros puntos de concentración aparecieron en Zapopan, Querétaro capital y la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Estas ocho demarcaciones reunieron 468 fallecimientos, equivalentes a poco más de una quinta parte de las muertes que identificó el análisis de los registros georreferenciados.

La revisión del Inegi también permitió ubicar corredores urbanos con múltiples siniestros mortales.

Paseo Tollocan, en Toluca, Estado de México, acumuló ocho víctimas en siete accidentes, mientras que el bulevar Luis Donaldo Colosio, en Benito Juárez, Quintana Roo, registró nueve fallecimientos en tan sólo tres percances.