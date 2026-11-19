La Cámara de Diputados recibió 28 iniciativas de legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano para reformar la Constitución y diversas leyes en materias de salud, seguridad, vivienda, justicia, derechos laborales y servicios financieros.

Entre las propuestas destacan elegir mediante voto universal a los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las iniciativas, presentadas ante el pleno, abarcan también asuntos relacionados con el suministro de medicamentos, el acceso universal a los servicios médicos, la prisión preventiva, la protección de personas cuidadoras, el emprendimiento juvenil y la prevención de riesgos ambientales.

Entre las propuestas que implicarían cambios constitucionales se encuentran las del morenista Carlos Ignacio Mier Bañuelos, quien planteó que la persona titular de la FGR sea electa mediante voto universal, libre, secreto y directo, por un periodo de nueve años y sin posibilidad de reelección.

El legislador también propuso que la persona titular de la ASF sea elegida mediante el voto ciudadano, una modificación que trasladaría a las urnas la designación de quien encabeza el órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales.

En materia de salud, el panista Éctor Jaime Ramírez Barba presentó cinco iniciativas, entre ellas una para obligar a las instituciones públicas a garantizar la atención médica y el suministro de medicamentos, además de reembolsar los gastos de los pacientes cuando exista una omisión total o parcial en la entrega de tratamientos.

También propuso garantizar que cualquier persona pueda recibir atención médica de urgencia en establecimientos públicos, independientemente de su afiliación o condición de derechohabiencia, así como establecer mecanismos de intercambio de servicios entre instituciones del Sistema Nacional de Salud para avanzar hacia una cobertura universal.

Otra de sus propuestas busca modificar distintas leyes para regular los seguros de gastos médicos y de salud, establecer límites a las primas deducibles y obligar a los agentes a informar claramente sobre coberturas, exclusiones, deducibles, coaseguros y condiciones de renovación.

En el ámbito judicial, el diputado petista Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja planteó que la prisión preventiva justificada sea utilizada como último recurso, mediante un esquema de gradualidad en el que los jueces deban agotar primero otras medidas cautelares menos restrictivas antes de imponer la privación de la libertad.

Por su parte, el morenista Arturo Ávila Anaya propuso garantizar que las personas acusadas puedan solicitar el procedimiento abreviado por conducto de su defensa, con la intervención del Ministerio Público y la resolución del juez de control, quien deberá considerar los elementos de convicción y proteger los derechos de las víctimas.

En materia de vivienda, la diputada Mariana Benítez Tiburcio planteó reconocer los materiales de construcción, instalaciones y obras previamente ejecutadas como aportaciones complementarias de los trabajadores que soliciten créditos para construir o autoproducir sus casas ante el Infonavit.

Además, propuso que la falta de una red pública de agua potable o de una constancia de factibilidad no sea, por sí sola, motivo para rechazar un financiamiento.

La legisladora también presentó una iniciativa para incorporar el concepto de empresas lideradas por mujeres en las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, con el propósito de reconocer a las personas morales en las que las mujeres posean al menos 51 por ciento del capital social y ejerzan el control de sus decisiones.

En otros temas, legisladores propusieron expedir una Ley General de Bomberas y Bomberos para establecer mecanismos de coordinación, profesionalización y fortalecimiento de las corporaciones; desarrollar plataformas tecnológicas para detectar tempranamente factores de riesgo relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas entre niñas, niños y adolescentes, y establecer programas de prevención y diagnóstico temprano de problemas de salud mental desde la primera infancia.

También se planteó reconocer derechos para las personas cuidadoras de enfermos en situación terminal, entre ellos capacitación, apoyo psicológico, servicios de respiro y facilidades laborales, así como garantizar la ortotanasia mediante cuidados paliativos y la limitación del esfuerzo terapéutico.

En materia de protección al consumidor, las iniciativas incluyen prohibir cargos y comisiones financieras ocultas o no autorizadas expresamente por los usuarios; obligar a las casas de empeño a verificar si los bienes que reciben cuentan con reporte de robo, y establecer condiciones para que las familias puedan hospedarse en una misma habitación doble con hasta tres menores de edad, siempre que se cumplan las medidas de seguridad.

Asimismo, se propusieron reformas para impulsar el emprendimiento juvenil, incorporar infraestructura accesible para personas con discapacidad, fortalecer los protocolos de atención de emergencias médicas en establecimientos de alimentos y promover espacios laborales que protejan la salud física y mental de los trabajadores.

Las 28 propuestas fueron turnadas a distintas comisiones legislativas para su análisis y dictaminación, por lo que su presentación no implica que hayan sido aprobadas ni que sus disposiciones se encuentren vigentes.

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MSL