INE está en condiciones de cumplir con sus responsabilidades

EL INSTITUTO Nacional Electoral (INE) está en condiciones de cumplir con sus responsabilidades y organizar los próximos procesos electorales, pese a los problemas internos y las presuntas irregularidades que actualmente se investigan, consideró el presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, sin embargo, urgió a la Cámara de Diputados a designar por consenso a quien ocupará la presidencia del organismo.

En entrevista, el senador de Morena sostuvo que el INE cumple sus funciones y cuenta con el respaldo de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) para llevar a cabo las jornadas comiciales, por lo que descartó que se ponga en riesgo su operación.

“El INE está funcionando, desde mi punto de vista, y va a funcionar. Están los organismos locales también, que coadyuvan en los procesos electorales”, afirmó.

9 Años es el periodo de gestión de la presidencia del INE

Respecto a la designación de la próxima titular del organismo, Martínez señaló que corresponde a la Cámara baja resolver el nombramiento y confió en que los grupos parlamentarios puedan alcanzar un acuerdo que genere confianza y evite una decisión dividida.

El legislador detalló que, aunque elegir a la nueva presidencia mediante mayoría de votos sería legal, no sería conveniente ante las circunstancias que enfrenta el instituto, por lo que defendió que la decisión se tome mediante acuerdo partidario. También consideró que los diputados tienen la posibilidad de encontrar un perfil que reúna el respaldo de todas las fuerzas políticas y cumpla con las condiciones de probidad, seriedad, honestidad y conjunte el apoyo unánime del pleno.

Sobre las presuntas irregularidades detectadas en el organismo, sostuvo que corresponde a las autoridades realizar las investigaciones y determinar si existen elementos para llevar los casos ante el Ministerio Público o un juez al aseverar que “los sucesos desagradables que se han localizado en el INE, corresponde determinarlos a la autoridad que está haciendo todas las auditorías”.