EL DATO: EL DIRECTOR general del IMSS, Zoé Robledo, se reunió ayer en privado con el presidente de la Jucopo en el Senado, Ignacio Mier, para abordar los alcances del acuerdo del Consejo Técnico del instituto sobre la Modalidad 40, y una posible reforma en la materia.

Quienes comenzaron a cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los 18 años, poco antes de la reforma de julio de 1997, cumplirían 60 años hacia 2039 y 65 hacia 2044, según la proyección del relevo generacional. Esas edades corresponden a las pensiones por cesantía y vejez, respectivamente. La posibilidad de elegir la Ley 73 depende de que cada persona haya cotizado antes del 1 de julio de 1997 y cumpla los requisitos del régimen.

La fecha que marcó el cambio fue el 1 de julio de 1997, cuando entró en vigor la nueva Ley del Seguro Social. Desde entonces, quienes comenzaron a cotizar por primera vez ante el IMSS quedaron incorporados al régimen de 1997, mientras que quienes ya tenían semanas registradas antes de esa fecha conservaron la posibilidad de elegir entre ambos esquemas al momento de pensionarse.

EL TIP: EL CONSEJO Técnico del IMSS aprobó un acuerdo para hacer un estudio de 6 meses de la Modalidad 40 y los mecanismos implementados para evitar los abusos y fraudes.

De acuerdo con estimaciones difundidas sobre el cierre generacional, los últimos trabajadores que podrían acceder a la Ley 73 serían quienes comenzaron su vida laboral formal a los 18 años y fueron inscritos ante el IMSS antes de julio de 1997. Se trata de personas nacidas alrededor de 1979, que cumplirían 60 años en 2039 y 65 años en 2044.

Esto significa que las últimas pensiones por cesantía en edad avanzada podrían comenzar a tramitarse alrededor de 2039, mientras que las correspondientes a vejez alcanzarían su último periodo generacional hacia 2044.

Sin embargo, estas fechas son una proyección demográfica basada en la edad de ingreso al mercado laboral, no un plazo oficial establecido por el IMSS o una fecha legal de extinción del régimen. Además, el derecho depende de que cada asegurado reúna las condiciones de cotización y conservación de derechos.

El IMSS establece que para pensionarse bajo la Ley 73 se requiere haber cotizado antes del 1 de julio de 1997, tener al menos 60 años para solicitar una pensión por cesantía o 65 años para una de vejez, contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas, estar dado de baja del régimen obligatorio y encontrarse vigente en sus derechos o dentro del periodo de conservación correspondiente.

La diferencia entre ambos sistemas es significativa. Mientras que en la Ley 73 el monto de la pensión se determina mediante factores como el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas y las semanas acumuladas, en el régimen de 1997 la pensión depende principalmente de los recursos reunidos en la cuenta individual del trabajador, los rendimientos y las modalidades de retiro. El cambio de modelo ha sido objeto de análisis entre especialistas en seguridad social y economía, quienes han advertido sobre las consecuencias que puede tener para los trabajadores depender de sus ahorros individuales para financiar su retiro.

UNO de los problemas del sistema de cuentas individuales es el bajo nivel de aportaciones obligatorias, que históricamente limitó la capacidad de ahorro para el retiro JORGE SÁNCHEZ TELLO, Economista del ITAM



LOS TRABAJADORES que cotizaron bajo ambos esquemas enfrentaron dificultades derivadas de la falta de lineamientos específicos para resolver algunos aspectos de su transición CARLOS MATUTE, Especialista en seguridad social



En un estudio publicado en 2024 en la revista Sociológica, sobre envejecimiento poblacional y tasas de reemplazo de las pensiones del IMSS, se explica que la reforma de 1997 modificó el esquema de beneficios definidos por uno de contribuciones definidas, en el que el monto de la jubilación está vinculado con el ahorro acumulado durante la vida laboral.

El análisis advierte que la transición generacional tendrá efectos importantes en el nivel de las pensiones, debido a que los trabajadores que comenzaron a cotizar después de julio de 1997 ya no cuentan con la posibilidad de elegir el régimen anterior.

María Ascensión Morales Ramírez, especialista en Derecho a la Seguridad Social de la UNAM, advirtió sobre “la incertidumbre jurídica que enfrentan los trabajadores de la llamada generación de transición y la necesidad de contar con reglas claras para garantizar sus derechos pensionarios”.

Morales Ramírez, así como el especialista Carlos Matute señalaron que “los trabajadores que cotizaron bajo ambos esquemas enfrentaron dificultades derivadas de la falta de lineamientos específicos para resolver algunos aspectos de su transición”.

Jorge Sánchez Tello, economista y exdirector de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros del ITAM, señaló que “uno de los problemas del sistema de cuentas individuales es el bajo nivel de aportaciones obligatorias, que históricamente limitó la capacidad de ahorro para el retiro”.

El especialista planteó la necesidad de fortalecer las contribuciones para mejorar las pensiones futuras y evitar que los trabajadores lleguen a la edad de jubilación con recursos insuficientes.

El panorama también muestra que no todos los trabajadores que pertenecen a la generación de transición necesariamente se pensionan bajo la Ley 73. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) reportó que, entre enero de 2021 y junio de 2026, un total de 120 mil 882 trabajadores obtuvieron una pensión bajo el régimen de 1997. De ellos, cinco mil 482 pertenecían a la generación de transición, pero optaron por retirarse bajo las condiciones de la Ley 97.

El especialista afirmó que la desaparición gradual de la Ley 73 marcará así el cierre de una etapa del sistema de pensiones mexicano. Mientras los trabajadores que ingresaron al IMSS antes de julio de 1997 conservan sus derechos, las generaciones posteriores deberán enfrentar su retiro bajo un esquema basado en el ahorro individual, en un país donde el desafío sigue siendo garantizar pensiones suficientes para una población que envejece.