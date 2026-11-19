El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que promoverá denuncias penales contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y otros exfuncionarios federales, por su presunta responsabilidad en el deterioro del Programa Nacional de Vacunación y el abandono de la política sanitaria que, acusó, contribuyó al resurgimiento del sarampión en México.

El diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba sostuvo que la pérdida del reconocimiento de México como país libre de transmisión endémica de sarampión, otorgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidencia las consecuencias de años de rezagos en inmunización, fallas de vigilancia epidemiológica y subejercicios presupuestales.

El legislador panista exigió que se investiguen las responsabilidades administrativas y penales tanto de quienes estuvieron al frente de la política sanitaria durante el sexenio de López Obrador como de los funcionarios de la actual administración.

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🚨Hoy demandamos, con carácter de urgente, la comparecencia de las autoridades de Salud y Hacienda ante su negativa a transparentar la información real sobre el sarampión



Durante meses minimizaron la gravedad del brote y hoy la comunidad internacional nos lanza una alerta:… pic.twitter.com/3VmLZ2bxmU — Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) November 20, 2026

A su juicio, existen elementos para indagar una posible negligencia en el manejo de los recursos destinados a la compra y aplicación de vacunas, así como en la suspensión de jornadas nacionales de inmunización y las deficiencias en la distribución de los biológicos.

Uno de los principales señalamientos del PAN se centra en el presupuesto para vacunación. Ramírez Barba afirmó que entre 2022 y 2025 se dejaron de ejercer más de 44 mil millones de pesos que habían sido aprobados para el Programa de Vacunación de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con las cifras difundidas por el diputado, en 2022 quedaron sin ejercer 23 mil 152 millones de pesos; en 2023, 11 mil 70 millones; en 2024, nueve mil 589 millones, y en 2025, 644 millones de pesos, equivalentes al 14.1 por ciento del presupuesto autorizado para ese último año.

El panista sostuvo que estos recursos pudieron destinarse a fortalecer la cobertura de inmunización, particularmente entre niñas y niños, uno de los sectores más afectados por el actual brote de sarampión.

Además, señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había advertido desde revisiones anteriores deficiencias en la adquisición y distribución de vacunas, fallas en la red de frío, falta de registros confiables y ausencia de actividades permanentes de inmunización.

En este contexto, el legislador acusó que las autoridades sanitarias no atendieron oportunamente las advertencias sobre el deterioro de las coberturas de vacunación y exigió que se deslinden responsabilidades por las decisiones tomadas durante los últimos años.

La dimensión de la crisis se refleja también en las cifras epidemiológicas. Según el balance difundido por Ramírez Barba con corte al 12 de noviembre, México acumulaba 20 mil 701 contagios y 50 fallecimientos por sarampión.

El diputado sostuvo que la pérdida del reconocimiento internacional no fue inevitable y atribuyó el retroceso a la falta de continuidad de las campañas de vacunación, los recursos no ejercidos y las deficiencias en la vigilancia epidemiológica.

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MSL