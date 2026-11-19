El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció que su partido recurrirá a una segunda acción legal para exigir la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), después de que los diputados blanquiazules presentaron un recurso ante el Tribunal Electoral para obligar a la Cámara de Diputados a emitir la convocatoria correspondiente. Además, acusó a Morena de intentar mantener el control del organismo rumbo a las elecciones de 2027.

Durante una conferencia de prensa en La Paz, Baja California Sur, el panista sostuvo que la permanencia de Blanca Cruz García como presidenta provisional no puede sustituir el procedimiento de designación y advirtió que tampoco aceptarán un nombramiento que responda a intereses partidistas.

“No puede haber una titular del INE cercana a Morena. Tampoco puede ser cercana al PAN, ni al PRI, ni al Verde. No puede ser una mujer que haya tenido cercanía con un partido”, expresó.

TE RECOMENDAMOS: San Lázaro recibe 28 iniciativas Diputados proponen elegir por voto popular a titulares de FGR y ASF

Consejeros del INE debaten cómo evitar la usurpación de candidaturas para grupos vulnerables ı Foto: Cuartoscuro

Romero Herrera explicó que los legisladores de Acción Nacional promovieron el miércoles 18 de noviembre un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, mientras que la dirigencia nacional prepara otra impugnación para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determine si existe una omisión legislativa.

El presidente panista acusó a Morena de retrasar deliberadamente la emisión de la convocatoria bajo el argumento de que no existen acuerdos entre las fuerzas políticas, pese a la proximidad de los comicios federales y locales del próximo año.

“Para el PAN, y les puedo asegurar que para toda la oposición en este país, no va a haber solución respecto a la titularidad del INE que no sea llevar a cabo de principio a fin el procedimiento legal de renovación de la presidencia”, declaró.

La secretaria general de Acción Nacional, Michelle González, responsabilizó al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, de obstaculizar el proceso y sostuvo que la falta de acuerdos no justifica el incumplimiento de los plazos constitucionales.

González planteó que la próxima presidenta del organismo surja de un comité técnico con participación de universidades y organizaciones civiles. También anunció que el partido convocará a manifestaciones pacíficas para defender la autonomía electoral, además de mantener los recursos jurídicos.

“Y si intentan repetir la fórmula de imponer a alguien subordinado al oficialismo, nos van a encontrar en la ruta legal, pero también en las calles defendiendo el voto”, advirtió.

Respecto a la propuesta de expresidentes del INE para sustituir a todos los integrantes del Consejo General, Romero Herrera descartó respaldar una renovación completa y adelantó que su partido concentrará sus acciones en aquellos consejeros cuya imparcialidad considere comprometida.

Afirmó que una remoción generalizada resultaría injusta para quienes han votado contra decisiones que Acción Nacional considera contrarias a los principios electorales. Por ello, explicó que evaluarán las actuaciones individuales antes de promover nuevos procedimientos.

Como ejemplo, mencionó a la consejera Carla Humphrey y aseguró que el PAN ya presentó una recusación para impedir su participación en decisiones relacionadas con Querétaro, debido a que su esposo aspira a la gubernatura por Morena, según el señalamiento del dirigente.

Romero también cuestionó la independencia de Blanca Cruz García y atribuyó su llegada al organismo al respaldo político de Sergio Salomón Céspedes, exgobernador de Puebla. Consideró que esos antecedentes deben formar parte de la discusión sobre la nueva presidencia.

Sobre las investigaciones por presuntas irregularidades administrativas en el instituto, Romero exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar qué avances registra la denuncia que Acción Nacional presentó hace tres semanas por posibles delitos de corrupción, peculado, tráfico de influencias y cohecho.

Asimismo, sostuvo que la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia no resuelve los señalamientos sobre contrataciones y nombramientos, por lo que insistió en que las autoridades deben esclarecer las posibles responsabilidades.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL